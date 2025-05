Carlos Alcaraz verslaat thuisfavoriet Jannik Sinner in Rome en wint Italian Open

Carlos Alcaraz heeft de Italian Open gewonnen. Hij versloeg thuisfavoriet Jannik Sinner, die op het toernooi terugkeerde na een dopingschorsing, in Rome. Na een spannende eerste set wist Alcaraz het in de tweede set snel af te maken.

De twee tennistoppers maakten het erg spannend. In de eerste set ging het steeds gelijkop tot een stand van 5-5. Daarna pakte de Italiaanse nummer één van de wereld weer de voorsprong en leek hij ook de beslissende game te gaan winnen. Toch maakte Alcaraz het weer deuce na fouten van Sinner en werd het 6-6.

Dus werd de eerste set beslist met een tiebreak, in het voordeel van Alcaraz. Daarmee leek de 23-jarige Sinner een flinke mentale tik te krijgen. In de tweede set gingen de eerste vijf games allemaal naar de 22-jarige Spanjaard.

Sinner wist gelukkig toch nog op het scorebord te komen en won nog een game in de tweede set. Daarna deed Alcaraz hem alsnog de das om. Het werd 7-6 (5), 6-1. Voor de nummer drie van de wereld is het zijn zevende masterstitel.

Rentree Sinner

Sinner keerde afgelopen zaterdag terug op de tennisbaan na een schorsing van drie maanden voor een positieve test op de verboden stof clostebol. De Italiaan vierde zijn rentree met een zege op de Argentijn Mariano Navone. Hij versloeg daarna ook de Nederlander Jesper de Jong.

Alcaraz was ook lovend over de terugkeer van Sinner. "Na drie maanden schorsing staat hij meteen weer in de finale in Rome. Dat is waanzinnig. Ik wil hem feliciteren met deze mooie week. Ik ben blij voor hem en het is goed om hem weer te zien spelen."

Roland Garros

Voor Alcaraz is deze titel een mooie overwinning richting Roland Garros. Het grandslamtoernooi in Parijs gaat op maandag 19 mei van start.