Bezoek aan nieuwe paus doet wonderen: Jannik Sinner drijft andere tennistopper tot wanhoop

Wat een bezoekje aan de nieuwe paus wel niet kan doen. Jannik Sinner ging woensdag op audiëntie bij Leo XIV en daar profiteerde hij een dag later optimaal van. Een collega van de Italiaanse tennisser werd er wel het slachtoffer van.

In de kwartfinale leek de partij tussen Sinner en Casper Ruud namelijk voorafgaand namelijk best interessant. Kon de nummer zes van de plaatsingsranglijst de nummer één van de wereld verrassen tijdens het toernooi in Rome? Het antwoord liet zich al heel snel raden.

De eerste set eindigde immers in 6-0 voor Sinner, die vervolgens in set twee ook gehakt maakte van de Noor en hem naar huis stuurde: 6-1. De veelbesproken toptennisser verteerde zijn bezoek aan Vaticaanstad van een dag eerder dus uitstekend.

Paus is tennisliefhebber

Op woensdag, tussen de wedstrijden door, mocht Sinner namelijk op visite bij paus Leo XIV. Tijdens zijn audiëntie overhandigde Sinner, wat in het Engels toepasselijk 'zondaar' betekent, een tennisracket. De nieuwe paus is immers ook een groot tennisliefhebber, al is hij vooral fan van een voorganger van Sinner.

Het was niet de eerste keer dat de camera's vol op Sinner gericht waren. Hij keerde in Rome namelijk voor het eerst terug op de baan na zijn dopingschorsing. Er werd vorig jaar een verboden middel in zijn lichaam angetroffen waardoor Sinner maandenlang niet mocht spelen. In Rome viert hij zijn comeback en dat gaat hem vooralsnog uitstekend af.

Ook Jesper de Jong verslagen

De 23-jarige Italiaan mepte Ruud dus van de baan en versloeg eerder onder meer de Nederlander Jesper de Jong. Tijdens dat duel liet Sinner zich van zijn beste kant zien door onze landgenoot bij een pijnlijk moment een handje te helpen.

In de halve finale treft Sinner in de halve finale de Amerikaan Tommy Paul. Die is gewaarschuwd, want Sinner verloor nog geen set in Rome en lijkt sinds zijn bezoek aan het Vaticaan vleugels te hebben. De andere halve eindstrijd gaat tussen Carlos Alcaraz en de Italiaan Lorenzo Musetti.