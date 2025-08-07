Het masterstoernooi van Toronto kreeg vooraf te maken met de afmeldingen van een heleboel wereldtoppers, maar desondanks stonden er vier grote namen in de halve finales. De Amerikanen Taylor Fritz en Ben Shelton namen het tegen elkaar op en dat was ook direct een clash tussen twee tennissers met spraakmakende vriendinnen.

Fritz is al jaren samen met influencer Morgan Riddle en zij werd de afgelopen jaren regelmatig bestempeld als 'de beroemdste vriendin in het mannentennis'. Het is echter de vraag of ze die titel nog wel mag dragen, want Shelton papte eerder dit jaar aan met Trinity Rodman, die ook actief is als topsporter.

De dochter van basketballegende Dennis is profvoetbalster en won met de Amerikaanse ploeg vorig jaar goud op de Olympische Spelen. Ze is vanzelfsprekend dus ook enorm bekend en heeft op Instagram zelfs veel meer volgers dan Riddle: 626.000 tegen 469.000 volgers. Desondanks was Fritz wel de favoriet, want hij is de nummer 4 van de wereld en Shelton staat drie plekken lager.

Shelton bereikt mijlpaal

Het was de eerste keer dat de twee landgenoten tegen elkaar speelden sinds Shelton gelukkig is in de liefde en dat bleek uiteindelijk het verschil te maken. Waar hij twee jaar geleden in Indian Wells nog verloor van Fritz was hij deze keer duidelijk te sterk. Shelton serveerde ijzersterk en dat gold niet voor zijn tegenstander. Een dubbele fout van Fritz was het symbolische einde van de partij.

Shelton staat daardoor voor de eerste keer in zijn loopbaan in de finale van een masterstoernooi. "Ik heb veel verbeteringen gezien in mijn spel deze week en dat is waar ik het meest blij mee ben. De manier waarop ik alles uitvoer, hoe weinig ik twijfel en hoe ik retourneer. Er zijn een heleboel dingen om trots op te zijn en om van twee top 10-spelers achter elkaar te winnen betekent veel voor me." Shelton won in de vorige ronde van Alex de Minaur, de nummer 8 van de wereld.

Stunt in andere halve finale

In de andere halve finale nam Alexander Zverev, de nummer één van de plaatsingslijst, het op tegen Karen Khachanov. De Duitser won vier jaar geleden de finale van de Olympische Spelen tegen de Rus en deze keer leek Zverev opnieuw te gaan winnen. Hij kreeg in de derde set zelfs een matchpoint, maar zoals wel vaker kon hij niet doordrukken toen het spannend werd.

Khachanov werkte een matchpoint weg bij een 6-5 achterstand, dwong een tiebreak af. De Rus liet zijn eerste kans om de wedstrijd te beslissen nog liggen, maar mocht juichen toen Zverev vervolgens een return in het net sloeg. Voor Khachanov is het de tweede keer dat hij de finale van een masterstoernooi haalt. Hij won in 2018 verrassend van Novak Djokovic in de eindstrijd in Parijs-Bercy.