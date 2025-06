Tegenvaller voor Carlos Alcaraz: toptennisser raakt groot deel van prijzengeld Roland Garros kwijt

Het geld stroomt binnen voor tennisser Carlos Alcaraz na zijn indrukwekkende eindzege op Roland Garros. Op het eerste oog dan, want hij moet er liefst 46 procent belasting over betalen in Spanje. Dat schrijven nationale media aldaar.

Alcaraz streek een slordige 2.550.000 euro op voor zijn triomf op Roland Garros. Van dit bedrag gaat, volgens het Spaanse belastingadviesbureau TaxDown, 46 procent naar de Spaanse fiscus. Volgens de berekeningen moet Alcaraz maar liefst 1.181.936 euro afdragen, exclusief eventuele aftrekposten.

Carlos Alcaraz evenaart bijzonder record tennislegende Rafael Nadal: 'Dit was voorbestemd' Toptennisser Carlos Alcaraz schreef zondag voor de tweede keer Roland Garros op zijn naam. In een fenomenale finale won hij van de mondiale nummer één Jannik Sinner. Hij evenaart tennislegende Rafael Nadal op een bijzondere manier.

Belastingadviseur Aitor Fernández van TaxDown legt aan El Economista uit dat dit komt door de combinatie van staats- en regionale inkomstenbelasting. "Door de verschillende belastingschijven kan het oplopen tot meer dan 45 procent", bracht Fernández zijn landgenoot het slechte nieuws.

Heerlijk tennisgevecht

Alcaraz veroverde zondag zijn vijfde grandslamtitel door Jannik Sinner in een zinderende finale na vijf uur en 29 minuten te verslaan met 4-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (4), 7-6 (2). "Het is een eer om samen met jou geschiedenis te schrijven hier en op andere toernooien. Je bent een inspiratie voor jonge kinderen en ook voor mij", zei Alcaraz over zijn tegenstander.

Betoverende presentratice (33) maakt enorme indruk met witte rok bij finale Roland Garros Carlos Alcaraz en Jannik Sinner stalen zondag de show op de baan bij de finale van Roland Garros, maar ook op de tribune maakte iemand een enorme indruk: de Italiaanse presentatrice Diletta Leotta (33).

"Het was geweldig en het gevoel is lastig in woorden te vangen", zei Alcaraz over de langste finale ooit in Parijs. "Het niveau dat Jannik speelde was zo hoog. Dit is mijn eerste keer dat ik terugkom van 2-0 achterstand. Hij had matchpoints en serveerde voor de wedstrijd."

Alcaraz behoort tot de topverdieners in het tennis

De Spanjaard won dit jaar vier titels: Rotterdam, Monte Carlo, Rome en Roland Garros. Zijn totale prijzengeld komt daarmee dit jaar op 6,8 miljoen dollar. In zijn carrière heeft hij al 44.732.623 dollar aan prijzengeld verdiend. De 22-jarige Alcaraz staat al in de top 10 van grootverdieners in het mannentennis.

Speler Bedrag (in dollars) Novak Djokovic 187.870.986 Rafael Nadal 134.946.100 Roger Federer 130.594.339 Andy Murray 64.687.542 Alexander Zverev 53.435.454 Daniil Medvedev 46.365.783 Carlos Alcaraz 44.732.623 Pete Sampras 43.280.489 Jannik Sinner 41.518.168 Stan Wawrinka 37.600.348

Lucratieve deals

Naast zijn prijzengeld heeft Alcaraz lucratieve sponsorcontracten met onder andere Nike (sinds 2019, met een nieuw contract ter waarde van 15-20 miljoen dollar per jaar), Babolat, Rolex, Isdin, Calvin Klein, BMW en Louis Vuitton.

Oud-toptennisser ziet opvallende favoriet voor Wimbledon: 'Alcaraz was vier dagen aan het feesten als een beest' Oud-toptennisser Andrew Castle denkt dat Jack Draper een goede kans maakt om Wimbledon voor eigen publiek te winnen. De Engelse presentator en oud-speler weigert mee te gaan in de tendens dat bijvoorbeeld Carlos Alcaraz niet te verslaan is.

De jonge tennisster heeft in 2023 ook het vastgoedbedrijf Garfia Properties SL opgericht. Dit bedrijf houdt zich bezig met "alle soorten vastgoedactiviteiten, met name de aankoop, het bezit, de verhuur, verkoop, ontwikkeling, renovatie en exploitatie van allerlei soorten onroerend goed". De enige aandeelhouder van Garfia Properties is Garfia Valores, een ander bedrijf van Alcaraz. Zijn vader, Carlos Alcaraz González, is de directeur van Garfia Valores, dat is gevestigd in de familiewoning in El Palmar (Murcia), meldt El Espanol.