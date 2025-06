De felle ruzie tussen Maria Sakkari en Yulia Putintseva heeft een staartje gekregen. De twee tennissters kregen het op zondag na afloop van een partij aan de stok met elkaar. Putintseva heeft inmiddels op het voorval gereageerd, en haalde daarbij hard uit naar haar tegenstander.

De ruzie tussen de twee begon vlak na afloop van een wedstrijd op het Bad Homburg Open. Sakkari had op het Duitse gras in twee sets (7-5, 7-6) gewonnen van Putintseva, maar ondanks de overwinning was ze allesbehalve tevreden. De Griekse stoorde zich duidelijk aan de houding van haar tegenstandster en maakte dat direct duidelijk. Aan het net zou ze Pitentseva hebben verzocht zich 'als een mens' te gedragen. Deze uitspraak zorgde voor vuurwerk.

Putintseva reageerde woedend. Met duidelijke handgebaren gaf ze aan dat Sakkari haar met rust moest laten, en ze riep iets in de trant van ‘rot op’. Door de harde muziek op Centre Court was niet alles verstaanbaar, maar de spanningen tussen de twee speelsters waren overduidelijk zichtbaar.

Omstreden toptennisster krijgt de volle laag van tegenstandster na aanvaring: 'Daarom mag niemand jou!' Het ging er zondag na afloop van de tennispartij op het Bad Homburg Open allesbehalve vriendelijk aan toe. Wat begon als een koele handdruk tussen speelsters Maria Sakkari en Yulia Putintseva, ontaardde in een felle ruzie bij het net.

'Niemand mag jou'

Sakkari liep aanvankelijk richting haar bankje, maar draaide zich al snel om om Putintseva opnieuw de les te lezen. Dit keer was het duidelijk verstaanbaar: "Daarom mag niemand jou! Niemand mag jou". De scheidsrechter probeerde de boel nog te sussen: "Dames, alstublieft."

Toptennisster (29) ontketent ruzie op tribunes Roland Garros, grijpt zelf hardhandig in Sommige fans dromen ervan om na de wedstrijd van hun favoriete speler een shirtje te krijgen. Maar op Roland Garros leidde een lief gebaar van toptennisster Jasmine Paolini tot een ruzie op de tribune, die twee verliezers en één winnaar kende.

Putintseva kon het niet laten om met een sarcastische buiging te reageren, waarmee ze nog wat olie op het vuur gooide. "Als je iemand de hand schudt, dan kijk je diegene aan", zo zei Sakkari boos.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu — Owen (@kostekcanu) June 22, 2025

Reactie

De Kazachse tennisster heeft inmiddels in een Instagram-story gereageerd op de rel. Ze oppert dat het haar allemaal vrij weinig boeit en dat ze niks fout heeft gedaan. "Overigens – niet dat het me iets kan schelen – ik heb haar gewoon een hand gegeven, zoals de meeste vrouwen dat doen. Blijkbaar niet volgens het ‘omhelzingsprotocol’ dat sommige mannen lijken te verwachten."

i @yulia_petintseva op haar Instagram-story.

Ook deelde ze een filmpje waarop te zien was hoe Sakkari bij eerdere handdrukken geen oogcontact maakt met Martina Trevisan en Emma Raducanu, hetzelfde als wat de Kazachse deed. Hiermee doelt ze hoogstwaarschijnlijk hypocriet gedraag van haar tegenstander.

i @yulia_petintseva op haar Instagram-story.

Eerder incident

Het is niet voor het eerst dat Pitentseva betrokken is bij een flinke rel. Zo kreeg ze tijdens de US Open van 2024 felle kritiek na een voorval met een ballenmeisje. Ze negeerde bewust de toegespeelde ballen, bleef stokstijf op de baan staan en vermeed elk oogcontact. Het publiek reageerde afkeurend en trakteerde haar op boegeroep.

Achteraf bood ze haar excuses aan, al was dit wel met een bijzondere reactie. "Ik ben een gangster op de baan, maar een engel daarbuiten", zo opperde ze.