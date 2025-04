David Beckham zorgt voor grote glimlach bij tennistopper Aryna Sabalenka: 'Ik ben zo blij'

Aryna Sabalenka heeft haar titel op de Miami Open op een iconische manier gevierd. De Belarussische tennisster werd uitgenodigd door David Beckham om gehuldigd te worden op het veld van Inter Miami.

Sabalenka is de duidelijke nummer één van de wereld in het damestennis. De 27-jarige tennisster won vorig jaar de Australian Open en de US Open. Recent is daar opnieuw een Amerikaanse titel bijgekomen. Ze won in haar thuisstad het WTA1000-toernooi van Miami.

Reden genoeg voor voetbalclub Inter Miami om haar uit te nodigen voor een kleine huldiging. Clubeigenaar Beckham wachtte de toptennisster op. Met een grote glimlach op haar gezicht ontving ze een shirtje van de club van Lionel Messi. "Prachtig!", roept ze uit. "Ik hou van dit nummer", vertelt ze vervolgens lachend.

Nummer één

De lijstaanvoerder van de wereldranglijst kreeg een shirtje met de nummer één, en dat is waarschijnlijk niet omdat ze groot fan is van Miami-doelman Drake Callender.

Ze won de Miami Open door in de finale Jessica Pegula te verslaan. Gedurende het hele toernooi verloor Sabalenka geen set. Hoewel de Belarussische genoeg titels heeft gewonnen in haar carrière, won ze nog nooit in haar woonplaats. Sterker nog, ze stond voor het eerst in de finale van de Miami Open.

Lionel Messi

"Ik hou ervan, ik hou er zoveel van. Het is zo leuk", vertelt ze over haar winst in Miami. "Ik geniet echt van mijn tijd hier. Heel erg bedankt voor het aanmoedigen. Het is zo goed om thuis te zijn. Het winnen van de titel voelt geweldig net zoals het kunnen bijwonen van een andere sport. Ik voel me zo gelukkig op dit moment."

Sabalenka zal vast minder gelukkig van de uitslag zijn geworden van de thuisclub. Inter Miami verspilde namelijk punten door met 1-1 gelijk te spelen tegen Toronto. Wel zag ze Messi de gelijkmaker maken.