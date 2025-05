Deze Nederlandse tennissers strijden om dikke zak aan prijzengeld in dubbelspel op Roland Garros

Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint dit weekend: Roland Garros. Een vijftal Nederlands strijdt om de eer (en het hoge prijzengeld) in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel maakt Nederland kans.

Parijs staat de komende weken in het teken van het tennisspektakel. De absolute wereldtop komt op bezoek in de Franse hoofdstad om het belangrijkste toernooi op gravel te spelen. De ondergrond is niet de favoriet van iedere tennisser.

Tallon Griekspoor, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp, Suzan Lamens en Arantxa Rus tennissen namens Nederland in het enkelspel. Liefst negen Nederlanders komen in actie in het dubbelspel, waar ook genoeg prijzengeld te verdienen valt.

Dubbelspel

Het dubbelspel is nog altijd het kleinere broertje van het enkelspel en wordt minder serieus genomen door het grote publiek. Toch is daar ook bakken met geld te verdienen. De winnaars gaan naar huis met liefst 590 duizend euro.

Griekspoor, De Jong en Lamens komen - als het programma in het enkelspel niet teveel in de weg zit - ook in actie in het dubbelspel. Griekspoor en Bart Stevens zijn het enige volledige Nederlandse duo dat meespeelt in het dubbelspel. Dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer, Sander Arends, Sem Verbeek en Robin Haase doen met een internationale partner mee. Datzelfde geldt voor Demi Schuurs bij de vrouwen.

Nederlanders op Roland Garros

Single (mannen)

Tallon Griekspoor

Jesper de Jong

Botic van de Zandschulp



Single (vrouwen)

Suzan Lamens

Arantxa Rus



Dubbel (mannen)

Jean-Julien Rojer en Skander Mansouri

Sander Arends en Luke Johnson

Jesper de Jong en Zizou Bergs

Sem Verbeek en Andre Goransson

Tallon Griekspoor en Bart Stevens

Robin Haase en Hendrik Jebens



Dubbel (vrouwen)

Demi Schuurs en Asia Muhammad

Suzan Lamens en Mccartney Kessler



Gemengd dubbel

N.n.b.

Prijzengeld Roland Garros dubbelspel

Resultaat Prijzengeld Winnaars €590.000 Verliezend finalisten €295.000 Halve finale €148.000 Kwartfinale € 80.000 Laatste 16 €43.500 Tweede ronde €27.500 Eerste ronde €17.500

