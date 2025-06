Topfavoriete op Roland Garros heeft relatie met Nederlands tennistalent (17)

Inmiddels zijn alle Nederlandse tennissers uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros, maar toch zijn er nog genoeg linkjes naar ons land te vinden in Parijs. Zo ook in het juniorentoernooi bij de meisjes. Daar doen weliswaar geen landgenotes aan mee, maar de topfavoriete heeft een relatie met een van de grote Nederlandse tennistalenten.

Michaëlla Krajicek was in 2004 op de US Open de laatste Nederlandse die bij de meisjes een grandslamtitel wist te winnen en zij gaat dit jaar op Roland Garros in ieder geval nog geen opvolgster krijgen. In Parijs doen er tenslotte geen landgenotes mee bij de meisjes, maar toch zal er in ieder geval één Nederlander zijn die een hele grote voorkeur heeft voor wie er gaat winnen.

Bekende vriendin van Amerikaanse toptennisser slaat terug na kritiek op aanwezigheid bij Roland Garros In Parijs is het sterren spotten op Roland Garros. Onder anderen voetballers Cody Gakpo en Ousmane Dembélé en de Nederlandse basketballer Quinten Post waren in de Franse hoofdstad. Maar ook de Amerikaanse voetbalster Trinity Rodman zat op de tribune om haar vriend aan te moedigen.

Relatie met Nederlands tennistalent

Mees Röttgering, die eerder dit jaar op het ABN Amro Open in Rotterdam zijn debuut op het hoogste niveau bij de senioren maakte, heeft een hele bijzondere band met de topfavoriete van het meisjestoernooi op Roland Garros. De 16-jarige Australische Emerson Jones is in Parijs als eerste geplaatst en dat is de vriendin van Röttgering.

Deceptie voor Nederlands tennisicoon bij rentree op Roland Garros: einde aan jarenlange zegereeks Diede de Groot onderging na haar verloren finale op de Paralympische Spelen in Parijs een zware heupoperatie waardoor ze er maandenlang uit lag. De rolstoeltennisster keerde dinsdag terug op de gravelbanen van Roland Garros, maar die rentree liep uit op een deceptie. De Groot zag een ongekende zegereeks ten einde komen tegen de Chinese Li Xiaohui.

De twee hebben naast hun relatie nog flink wat andere overeenkomsten. Zo stonden ze aan het einde van vorig jaar allebei op de eerste plek van de juniorenranglijst en werden ze ook beiden wereldkampioen bij World Juniors Finals. Ook verloren ze vorig jaar allebei de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon.

De meest opvallende gelijkenis zit echter misschien wel in hun verjaardag. Ze zijn allebei namelijk op 7 juli jarig. Het enige verschil is dat Röttgering werd geboren in 2007 en Jones precies een jaar later.

Jones gaat voor eerste Grand Slam

Röttgering, die zelf aan het einde van vorig jaar afscheid nam van het juniorentennis, mag nog altijd hopen dat zijn vriendin op Roland Garros de titel gaat pakken. De als eerste geplaatste Jones won dinsdag in drie sets van de Tsjechische Vendule Valdmannova en plaatste zich daarmee voor de derde ronde. Ze treft daarin de Spaanse Charo Esquiva.

Jones maakte eerder dit jaar overigens al haar debuut op een grandslamtoernooi bij de senioren. De organisatie van de Australian Open gaf haar een wildcard voor haar thuistoernooi. Jones trof het niet met de loting, want ze verloor in de eerste ronde met duidelijke cijfers van topspeelsters Elena Rybakina: 1-6, 1-6.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.