De 24-jarige Carson Branstine maakt maandag haar debuut op Wimbledon. Ze speelt tegen de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka op het hoofdveld van het Engelse toernooi. Branstine staat naast haar tenniscarrière echter ook bekend om haar loopbaan als fotomodel.

Branstine is al jaren model, maar op dit moment ook de nummer 194 van de wereld. Ze wist zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor Wimbledon. In de finale van dat toernooi versloeg ze de Franse Lois Boisson. Zij maakte eerder dit jaar furore op Roland Garros door als laag geplaatste speler de halve finale van het Franse toernooi. Branstine mag daardoor voor het eerst op Wimbledon spelen en treft daarbij direct een taaie opponente. De Canadese treft de nummer één van de wereld in Sabalenka.

Fotomodel

De tripjes en vluchten naar landen waar ze toernooien had financierde Branstine door haar baan als fotomodel. Ze stond al voor meerdere grote merken model. Branstine wilde haar ouders niet vragen om de kosten van de reis te dekken, waardoor ze haar eigen geld moest verdienen via het modellenwerk.

“Ik vind het leuk om voor de camera te staan tijdens een fotoshoot. Het is leuk, ik hou van mode. Dat was een van de redenen waarom ik een aantal van mijn reizen naar toernooien kon betalen. Ik wilde mijn ouders niets vragen. Ik wilde dat alles van mij en mijn tennis kwam. Deze bureaus contracteerden me niet vanwege mijn tennisvaardigheden, maar vanwege mijn uiterlijk”, aldus de Canadese speelster in The Sun.

Studie

Naast haar tennis- en modellencarrière was Branstine ook een goede student. Zo haalde ze een diploma in sociaal werk en rechten en een dubbele bachelor in filosofie en sportmanagement. Branstine gaf al meermaals aan dat ze in de toekomst graag nog terug zou willen keren op haar rechtenstudie. Ook gaf ze al aan dat ze graag een gezin zou willen stichten.

