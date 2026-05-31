Jesper de Jong werd zondag in de achtste finale van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlandse toptennisser blikt terug op een mooi toernooi in Parijs, waar hij ook nog zijn verjaardag vierde.

De Jong kijkt terug op "een hele mooie verjaardag en een mooi toernooi". Dat zei de 26-jarige Nederlander zondag na afloop van zijn nederlaag in de vierde ronde van de Grand Slam tegen de Duitse Zverev tegen de NOS.

"Ik baal natuurlijk dat ik heb verloren, maar het is wel mooi als het publiek je verwelkomt door 'happy birthday' te zingen." Terwijl Zverev en De Jong bezig waren met de warming-up, trakteerde het publiek onze landgenoot op een mooi gebaar. Hij bedankte het publiek vervolgens door te applaudiseren.

De Jong kwam op de hoofdbaan van Roland Garros in de eerste set voor met 3-0, maar zag Zverev daarna terugkomen. "Als je iets wilt, dan moet je de eerste set winnen", stelde De Jong. "Hij sloeg wel veel fouten in het begin, waardoor ik zelf ook niet echt lekker in de partij kwam. Toen hij eenmaal goed begon te serveren, werd het heel moeilijk. Dan is er weinig tegen hem te doen. Ik heb al met al toch een mooie dag gehad."

Unieke prestatie

Eigenlijk had de Haarlemmer zich helemaal niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In het hoofdtoernooi won hij achtereenvolgens van Stan Wawrinka, Federico Cina en Karen Chatsjanov. Hij bereikte nooit eerder de vierde ronde van een grandslamtoernooi.

Kwartfinale

Zverev stelde na zijn zege tegen De Jong dat hij zich nu volledig op zijn volgende tegenstander richt. Dat is de Spanjaard Rafael Jódar. "Ik heb hem in het gravelseizoen zien spelen. Hij is een agressieve speler, hij is heel jong. Jódar speelt fantastisch tennis. Ik kijk uit naar onze eerste ontmoeting", zei Zverev.

