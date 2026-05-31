Voor Jesper de Jong zit Roland Garros er op. De Nederlandse toptennisser kende een geweldig toernooi en drong voor het eerst door tot de vierde ronde. Daarin hoopte hij te stunten tegen wereldtopper Alexander Zverev, maar na een sterk begin was de Duitser in drie sets simpelweg wat te sterk.

Eigenlijk had de vandaag 26 jaar geworden Haarlemmer zich helemaal niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. Daar maakt De Jong optimaal gebruik van door zijn beste prestatie ooit te leveren op een grandslamtoernooi. Zondagmiddag begon De Jong sterk tegen Zverev, maar moest hij de eerste set na een tie-break aan de Duitser laten.

In de tweede set speelde De Jong wederom zeer verdienstelijk, maar hij had de pech dat Zverev nauwelijks fouten maakte. Zeker als de Duitser mocht serveren was hij ijzersterk. De Jong moest daardoor ook set twee afstaan: 4-6. Daarna ging het plots hard en bleek eens te meer dat Zverev net een maatje te groot was voor De Jong.

In een mum van tijd had Zverev, die alleen maar beter ging spelen, al een ruime voorsprong gepakt in de derde set. Hij won set drie met 1-6. De Jong deed wat hij kon, maar moest uiteindelijk met opgeheven hoofd afscheid nemen van het Franse gravel.

Alexander Zverev titelfavoriet?

De 29-jarige Duitser Zverev is de enige overgebleven speler uit de mondiale top-5. Zverev won nog nooit een Grand Slam en dit lijkt zijn grote kans. Topfavoriet Jannik Sinner, Novak Djokovic en Ben Shelton werden al uitgeschakeld, titelhouder Carlos Alcaraz meldde zich door een polsblessure eerder af.

Opvolger van Martin Verkerk

De Jong had in Parijs de eerste Nederlandse man in de kwartfinales van Roland Garros worden sinds Martin Verkerk. Hij haalde in 2003 niet alleen de laatste acht, maar drong vervolgens ook door de finale. Die verloor hij kansloos van Juan Carlos Ferrero. Botic van de Zandschulp was in 2021 de laatste Nederlander in een kwartfinale van een grandslamtoernooi. Hij verloor die op de US Open van de uiteindelijke winnaar Daniil Medvedev.

