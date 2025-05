Dit is de vriendin van Alexander Zverev: Playboy-model met opmerkelijk liefdesleven moet beschuldigde tennisser beteugelen

Alexander Zverev hoort al jaren bij de top van de wereld, maar het lukte hem nog altijd niet om een grandslamtoernooi te winnen. Hij gaat in Parijs tijdens Roland Garros een nieuwe poging doen en daarbij wordt hij gesteund door zijn oudere vriendin Sophia Thomalla. Zij moet de toptennisser na flink wat negatieve privéverhalen in toom zien te houden en daar heeft ze genoeg ervaring voor, want haar eigen liefdesleven was ook erg bewogen.

Zverev (28) en Thomalla (35) zijn samen sinds 2021 en vanaf dat moment in de Duitse ook regelmatig van de partij tijdens tennistoernooien. Zij moedigt hem meestal uitbundig aan tijdens wedstrijden en ook buiten de baan heeft Zverev veel aan haar. "Sophia is iemand die me rust en veiligheid biedt. Ik speel geweldig met haar steun en hoop dat het de komende jaren nóg beter zal worden, want ik heb nog niet al mijn doelen bereikt", vertelde hij ooit in gesprek met het Duitse Tennis Magazin over haar.

Beroemde actrice, presentatrice én Playboy-model

Zverev en Thomalla zijn in Duitsland een waar glamourkoppel. De Duitse toptennisser heeft natuurlijk een flinke fanschare, maar dat geldt ook voor zijn partner. Thomalla heeft op Instagram 1,4 miljoen volgers en dat komt vooral door haar carrière als presentatrice, model en actrice.

Vriendin van omstreden toptennisser onthult bizar ritueel in de slaapkamer: 'Ik moet elke nacht huilen' Toptennisser Alexander Zverev en zijn vriendin Sophia Thomalla kunnen nooit rustig gaan slapen 's nachts. De nummer twee van de wereld, die ooit werd beschuldigd van mishandeling, heeft bijzondere rituelen in de slaapkamer. Zijn vriendin is daar niet blij mee.

Ze maakte in 2009 haar debuut als actrice in een misdaadserie en ze groeide vervolgens in rap tempo uit tot een bekende tv-persoonlijkheid in Duitsland. Dat kwam mede door haar uiterlijk, want in 2010 werd ze derde bij de FHM-verkiezing van mooiste vrouw van ter wereld. Ze stond daarmee twee plekjes hoger dan Sylvie Meis, die op dat moment nog samen was met Rafael van der Vaart.

Thomalla poseerde later nog voor de Playboy en trad daarmee in de voetsporen van haar moeder Simone. Zij is in Duitsland ook een bekende actrice en stond in 2010 op 45-jarige leeftijd met een pikante fotoshoot in het beroemde blad. Sophia gaat haar op meerdere vlakken achterna, want moeder Simone was twaalf jaar samen met een jongere profsporter. Zij had een relatie met de negentien jaar jongere handballer Silvio Heinevetter.

Bewogen liefdesleven

Dat de veel oudere Thomalla het aandurfde om een relatie met Zverev aan te gaan, mag best opvallend worden genoemd. In de periode dat zij elkaar leerden kennen kreeg de Duitse toptennisser namelijk te maken met beschuldigingen van huiselijk geweld door twee verschillende ex-partners. Thomalla liet zich daar echter niet door afschrikken en dat komt misschien wel door haar eigen liefdesleven.

Toptennisser en spraakmakende vriendin betrapt tijdens geheim onderonsje: 'Het wordt niet beter dan dit' Toptennisser Alexander Zverev en zijn vriendin Sophia Thomalla worden nauwlettend in de gaten gehouden tijdens de Australian Open. De camera's leggen alles vast, zo ook een geheime ontmoeting vlak voor de partij van Zverev. "Wat doe je me aan?"

De Duitse is namelijk al lange tijd een populair onderwerp voor de boulevardbladen. Ze kreeg in 2011 een relatie met Till Lindeman, de zanger van de bekende groep Rammstein. Hij is 26 jaar ouder dan Thomalla en kwam zelf in 2023 in opspraak door beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uiteindelijk leverde het onderzoek niets op. Thomalla verdedigde hem daarna publiekelijk, ondanks dat hun relatie al in 2015 strandde.

Relaties met bekende sporters

Thomalla was daarna nog samen met twee andere muzikanten voordat ze haar blik op de sportwereld richtte. Ze kreeg in 2019 een relatie met de vier jaar jongere doelman Loris Karius, die op dat moment onder contract stond bij Liverpool. Dat was een half jaar nadat de Duitse keeper twee gigantische blunders maakte in de Champions League-finale. Karius zag echter ook die relatie uit zijn handen glippen, want in de zomer van 2021 werd bekend dat de twee hun eigen weg gingen.

Kort daarna werd duidelijk dat Thomalla met Zverev een nieuwe sportliefde aan de haak had geslagen. De relatie tussen haar en de tennisser houdt inmiddels al bijna vier jaar stand, maar het lijkt nog wel een tijdje te duren voordat ze aan kinderen gaan beginnen. "We leiden geen normaal leven. We staan heel vroeg op en zijn heel vaak onderweg. Dan heb je geen basis waar je je aan vast kunt houden. We hebben geen vakanties en zitten vooral in hotels", vertelde Thomalla daarover tegen BILD.

Groot doel van Zverev

Zoals eerder al duidelijk werd, heeft Zverev zelfs met Thomalla aan zijn zijde nog niet al zijn doelen bereikt. Één daarvan is het winnen van een grandslamtoernooi, maar dat lukte hem ondanks drie finaleplekken nog niet. Op Roland Garros gaat hij van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni een nieuwe poging wagen. In Parijs hoopt hij met de steun van Thomalla revanche te nemen voor zijn verloren finale van vorig jaar tegen Carlos Alcaraz.