Tennisser David Pel bereikte dinsdag de halve finale op Wimbledon samen met zijn dubbelpartner Rinky Hijikata. Een dag later heeft de Nederlander weer iets te vieren, namelijk zijn 34e verjaardag. Lees hier alles over de dubbelspecialist.

In het enkelspel waren de Nederlanders dit jaar al snel uitgeschakeld op het grandslamtoernooi in Londen. Maar Pel wist de eer te redden met zijn Australische partner. Ze wonnen in de kwartfinale van de mannendubbel in twee sets van de Brazilianen Rafael Matos en Marcelo Melo: 7-6 (5), 6-4.

Een knappe prestatie van de nummer 82 van de wereld. Maar Pel moest daar wel wat voor opofferen. Door zijn keuze om met Hijikata te gaan spelen op Wimbledon, kwam er een einde aan de samenwerking met zijn vaste partner.

Jaloerse partner

De in Amstelveen geboren Pel tennist normaal gesproken met de Zwitser Jakub Paul. Die kon het uitstapje van de 34-jarige op het gras in Londen niet waarderen. Het was dan ook een moeilijk besluit om toch zonder hem deel te nemen aan de Grand Slam. "Maar met Hijikata had ik een grotere kans om het toernooi in te komen en een goede run te maken. Dus toen de vraag weer kwam, heb ik daarvoor gekozen."

Hij geniet nu met volle teugen van zijn mooie reeks op Wimbledon. "Het is geweldig. Je wordt als speler heel erg gewaardeerd en in de watten gelegd."

Jarig

Donderdag komt hij weer in actie. Maar eerst heeft Pel nog wat te vieren. Hij is woensdag namelijk 34 jaar oud geworden. Zijn vriendin Daimy Loupatty zet hem op Instagram in het zonnetje en feliciteert haar grote liefde.

Prijzengeld

Pel heeft in Londen al een mooi verjaardagscadeau voor zichzelf verdient. Dankzij zijn plek in de halve finale ontvangt hij namelijk een flink bedrag aan prijzengeld. Samen met zijn partner mag hij 203.000 euro verdelen.

De Nederlander was nog nooit zo succesvol op Wimbledon. In 2022 bereikte hij de derde ronde in het dubbelspel bij de mannen. Een jaar later bereikte hij zijn hoogste ranking ooit op de wereldranglijst: plek 70.

