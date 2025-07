Het tennissprookje van David Pel op Wimbledon weet maar van geen ophouden. De boomlange Nederlandse tennisser bereikte donderdag het hoogtepunt van zijn carrière. De net 34 jaar oud geworden Pel versloeg met zijn gelegenheidspartner Rinky Hijikata het als eerste geplaatste koppel in het dubbeltoernooi en staat in de finale van de Grand Slam.

De opdracht was voorafgaand aan de halve finale al moeilijk. Er moest afgerekend worden met het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo/Mate Pavic. De lastigste tegenstanders van het hele schema dus, want de kampioenen van 2024 werden al in de kwartfinales uitgeschakeld. De boomlange Pel (bijna twee meter) en zijn Australische partner Hijikata maakten er een fantastische pot van. Op eigen service waren beide duo's onklopbaar. Er was geen enkele break, want alle 9 breakpoints die op het bord stonden werden vakkundig weggewerkt.

Tiebreaks

De eerste set ging in ruim een uur pas na een tiebreak naar Arevalo uit El Salvador en zijn Kroatische koppelmaat Pavic. Pel, die woensdag 9 juli nog zijn 34ste verjaardag vierde op Wimbledon, herstelde zich samen met Hijikata prima van die klap en bleef ook in de tweede set scherp op eigen service. Voor de tweede set op rij werd er een tiebreak uit gesleept, die dit keer naar de Nederlandse tennissensatie en zijn nieuwe vriend ging. Toen ook de derde set geen beslissing bracht, moest er een supertiebreak aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

Matchpoints weggewerkt

In die race naar de tien punten leken Pel en Hijikata aan het langste eind te trekken. Ze pakten brutaal een 4-0 voorsprong en waren dus al bijna halverwege de missie van de finaleplaats. Het als eerste geplaatste koppel maakte echter de verworven status waar en sloeg de achterstand om in een voorsprong. Op 9-7 kregen Arevalo en Pavic hun eerste matchpoints, maar die werden nog weggewerkt door Pel en Hijikata. De twee kregen na ruim drie uur plots zelf hun eerste matchpoint en die was meteen raak: 11-9. Zij mogen dus naar de finale.

Prachtig avontuur

Pel en Hijikata waren eigenlijk niet eens gekwalificeerd voor het dubbeltoernooi op Wimbledon. Zij waren eerste reserve en moesten dus hopen op een late afmelding. Die kwam er uitgerekend van landgenoot Tallon Griekspoor. De Nederlandse toptennisser had er flink de pee in dat hij in de eerste ronde van het enkelspel al verloor en besloot meteen daarna het dubbeltoernooi te laten schieten. Een uitgelezen kans voor Pel en Hijikata, die normaliter niet eens samen dubbelen.

Partner stopt samenwerking

Pel tennist gewoonlijk in de middenmoot van het dubbeltennis met de Zwitser Jakub Paul. Die was zo jaloers op de beslissing van Pel om hem in te ruilen voor een kans op Wimbledon - Hijikata had Pel gevraagd met hem te spelen - dat Paul besloot de samenwerking per direct te stoppen. De ranking van Pel schiet echter omhoog door het halen van de halve finales van Wimbledon, dat de Nederlander een interessante partij is om na de Grand Slam een nieuw koppel te vormen met iemand. Hij was voorafgaand de nummer 82 van de wereld bij de dubbels en is nu al zeker van plek 54 op de ATP-ranking.

Prijzengeld

Pel en Hijikata zijn met het behalen van de finale al zeker van een enorm bedrag prijzengeld. De verliezend finalisten mogen namelijk 345.000 pond verdelen, dat is ruim 200.000 per persoon. De winnaar van Wimbledon bij de mannendubbel gaat naar huis met 680.000 pond, dat gedeeld moet worden door de twee spelers: bijna 400.000 per persoon.

Alles over Wimbledon

