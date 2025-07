David Pel moet maar eens gaan bedenken wat zijn dromen zijn, want de Nederlandse tennisser is dankzij zijn sprookje op Wimbledon ineens een rijk man. De net 34 jaar oud geworden dubbelspecialist weet nu al dat hij een ongekend bedrag aan prijzengeld op zijn bankrekening ziet verschijnen als de gras-Grand Slam voorbij is. Hij staat immers in de finale met zijn gelegenheidspartner en mag dus dromen van de hoofdprijs.

Dat Pel überhaupt op Wimbledon staat, mocht al een wonder heten. Hij was met zijn Australische partner Rinky Hijikata nummer 1 reserve en moest dus hopen op een late afmelding in het dubbeltoernooi. Die kwam uitgerekend van landgenoot Tallon Griekspoor, die na zijn verloren eersterondepartij in het enkelspel geen zin meer had om te dubbelen met landgenoot Botic van de Zandschulp. Pel stapte dankbaar in en schrijft momenteel zijn jongensboek op het Engelse gras.

Dit is dubbelspecialist David Pel: Nederlandse tennisser zorgt met nieuwe partner voor sensatie op Wimbledon Tennisser David Pel staat uit het niets in de finale op Wimbledon. Samen met zijn dubbelpartner Rinky Hijikata verrast hij vriend en vijand in Londen. Voor hem zal Wimbledon altijd een speciaal plekje krijgen, want hij vierde er zijn 34ste verjaardag en is ineens een rijk man. Lees hier alles over de dubbelspecialist.

Naar de finale

Pel kroop met Hijikata door het oog van de naald in de eerste twee rondes, maar slaat sindsdien iedereen van de baan af. Met het bereiken van de kwartfinales had de Nederlandse tennisser al zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam verbeterd. Daarna vierde hij zijn 34ste verjaardag op Wimbledon, waarna in de halve finale een uitdaging van jewelste wachtte. Het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo/Mate Pavic was de tegenstander en de vier tennissers zorgden voor een sensationele dubbelpartij op het heilige gras. Na twee tiebreaks en een supertiebreak bleken Pel en Hijikata de sterksten.

Boomlange Nederlander zorgt vlak na verjaardag voor sensatie op Wimbledon Het tennissprookje van David Pel op Wimbledon weet maar van geen ophouden. De boomlange Nederlandse tennisser bereikte donderdag het hoogtepunt van zijn carrière. De net 34 jaar oud geworden Pel versloeg met zijn gelegenheidspartner Rinky Hijikata het als eerste geplaatste koppel in het dubbeltoernooi en staat in de finale van de Grand Slam.

200.000 euro rijker

Met het bereiken van de finale zijn Pel en Hijikata verzekerd van ruim 400.000 euro aan prijzengeld, zo'n 200.000 euro per persoon dus. Bedragen waar Pel, die normaliter in de middenmoot van het tennis actief is, alleen maar van kan dromen. Tegen het Algemeen Dagblad zei hij eerder al dat tennissen op zijn niveau 'geen vetpot' is. "Ik vind het overdreven om te zeggen dat het overleven is. Maar het is geen vetpot, nee. Het prijzengeld is verbeterd, maar je maakt ook veel kosten.”

Jaloerse partner schuift succesvolle Nederlandse tennisser (34) op Wimbledon aan de kant: 'Het voelde dubbel' Voor David Pel ligt de wereld aan zijn voeten nu de Nederlandse tennisser de halve finale van Wimbledon haalde. De 34-jarige dubbelspecialist kwam via een bijzondere weg op de Grand Slam terecht en beleeft daar zijn hoogtepunt. Hij betaalt echter ook de prijs voor zijn succes, want zijn jaloerse partner kan het niet verdragen.

Prijzengeld in finale

De tegenstanders van Pel en Hijikata komen uit de andere halve finale tussen Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Julian Cash/Lloyd Glasspool. De finale wordt op zaterdag gespeeld en daarin wordt logischerwijs het meeste prijzengeld verdeeld. De verliezend finalisten mogen samen 345.000 pond (iets meer dan 400.000 euro) verdelen. De winnaars mogen een verdubbeling daarvan tegemoet zien. De organisatie betaalt het winnende duo 680.000 pond uit. Dat is ongeveer 790.000 euro en dus bijna 400.000 euro per persoon.

Beslissing Wimbledon heeft grote gevolgen voor finales, extra onderbreking mogelijk De tennisfans moeten dit weekend goed opletten. Wimbledon heeft namelijk opnieuw besloten om te breken met een traditie die al tientallen jaren duurde en dat heeft deze keer grote gevolgen voor de finales in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.