De US Open is het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Voor tennissers misschien wel het belangrijkst, want in Amerika wordt de grootste prijzenpot van alle Grand Slams verdeeld. Het wordt een toernooi waar jonge talenten voor spektakel zorgen én ervaren rotten het publiek vermaken.

Sportnieuws.nl zocht uit wie de jongste tennissers op de US Open 2025 zijn. Tennis is immers een fysieke sport waar fitheid bij gebaad is. Maar tegelijkertijd moet een tennisser tegen de druk van een Grand Slam kunnen, waar ervaring juist een voordeel met zich meebrengt.

Julieta Pareja (16 jaar)

De jongste tennisser op de US Open is dit jaar de Amerikaanse Julieta Pareja (zie hoofdfoto). Zij is 16 jaar en 6 maanden oud. De speelster met Colombiaanse achtergrond verkreeg een wildcard van de organisatie, aangezien ze de nummer één bij de junioren is. Maar ook bij de senioren is ze succesvol. Eerder dit jaar haalde ze de halve finale van een WTA-toernooi, toen nog op 15-jarige leeftijd.

Iva Jovic (17 jaar)

De 17-jarige Iva Jovic heeft al meer naam gemaakt op de tennistour. De Amerikaanse is de nummer 79 van de wereld en plaatste zich op eigen kracht voor het hoofdtoernooi van de US Open. Vorig jaar maakte ze haar grandslamdebuut op de US Open, maar is inmiddels een volledig jaar op de tour aan ervaring rijker.

i Iva Jovic. Getty Images

Darwin Blanch (17 jaar)

In het mannentennis zijn tieners in het hoofdtoernooi een stuk zeldzamer. De jongste tennissers op de US Open is Darwin Blanch. Hij is de nummer 356 van de wereld en kreeg een wildcard van de organisatie. Blanch behoort tot de beste jeugdtennissers van Amerika en stond tweemaal in de halve finale van een grandslamtoernooi bij de junioren.

i Darwin Blanch. Getty Images

Andere jonge spelers op de US Open zijn Victoria Mboko (18 jaar en 11 maanden), Mirra Andreeva (18 jaar en 3 maanden) en Tereza Valentova (18 jaar en 6 maanden). Opvallend is dat met name bij de dames tienersensaties voor grote verrassingen kunnen zorgen. Zo behoren Mboko en Andreeva nu al tot de wereldtop.

De jongste speler ooit op de US Open is Kathy Horvath. Zij was in 1979 net 14 jaar oud toen ze haar debuut in het hoofdtoernooi maakte.

