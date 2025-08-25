Lacoste heeft een van de meest herkenbare logo's ter wereld. De krokodil siert het merk al decennialang, als bijnaam van oprichter René Lacoste. Maar speciaal voor Novak Djokovic hebben ze, tijdelijk, hun logo aangepast. Wie Nole's eerste wedstrijd in New York tegen Learner Tien heeft gezien, zag de Serviër het Arthur Ashe Stadium betreden in een fenomenaal jack van hetzelfde merk.

In de nieuwe Lacoste-kledingcollectie, speciaal ontworpen voor de US Open, prijkt een geit in plaats van de iconische krokodil. Dit is natuurlijk een eerbetoon aan Novak Djokovic, de beste tennisser aller tijden. De Engelse afkorting voor 'Greatest of All Time' is 'GOAT', wat de link overduidelijk maakt.

Na zijn overwinning op Learner Tien in de eerste ronde van de US Open, werd Novak Djokovic gevraagdnaar het opvallende jack dat hij droeg in het Arthur Ashe Stadium. Zowel op social media als op de tribunes in New York ontving zijn outfit veel lof.

'Gedurfd, uit mijn comfortzone'

“Het is een gedurfd jack, ik twijfelde even of ik het moest dragen. Ik ben het grootste deel van mijn leven nogal conservatief geweest met kleding, maar nu begin ik een beetje uit mijn comfortzone te stappen en mode op een andere manier te omarmen. Ik ben blij dat jullie het mooi vinden. Het is interessant, vooral met dat ontwerp op de rug. Op de mouw staat een wolf, voorop de krokodil, dus er zijn wat symbolische details. En de zwart-gouden combinatie is echt krachtig.”

Hij benadrukte daarna hoe vereerd hij is dat Lacoste voor een gelimiteerde collectie de krokodil heeft vervangen door een geit. “Het is echt een grote eer dat zo'n sterk merk in de mode- en sportwereld dit voor mij doet om mijn carrière te vieren. Een groot privilege. Ik heb er zeker van genoten.” De collectie is gelimiteerd, maar Nole had een verzoek voor de top van het merk.

Een verzoek

"We hadden een diner met een van de topmannen van Lacoste, en ik heb hen gesmeekt om de collectie voort te zetten. Ik begrijp dat het een gelimiteerde oplage moet zijn, maar ik hoop dat het ook beschikbaar wordt in Europa en Azië. De reacties zijn fenomenaal, mensen hebben er heel goed op gereageerd, dus ik hoop dat ze me tegemoetkomen en in de toekomst meer van deze shirts zullen maken.”

In de tweede ronde van de US Open speelt Novak Djokovic tegen een andere Amerikaan: Zachary Svajda.