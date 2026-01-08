Botic Van de Zandschulp zal met gemengde gevoelens afreizen naar Melbourne voor de Australian Open. De dertigjarige tennisser wist zijn tweede wedstrijd van 2026 niet te winnen, al speelde hij tegen een topspeler.

Van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi in Hongkong te bereiken. De nummer 75 van de wereld verloor in de tweede ronde van de als tweede geplaatste Kazach Alexander Boeblik met 2-0 in sets: 6-3, 6-3.

Van de Zanschulp kon geen vuist maken

Van de Zandschulp versloeg dinsdag nog in zijn eerste tennispartij van het jaar de Duitser Jan-Lennard Struff in Hongkong. Het was de eerste wedstrijd van de dertigjarige toptennisser met zijn nieuwe coach Raemon Sluiter. Boeblik had een bye in de eerste ronde.

De Nederlander kon in de eerste set lang mee met de Kazachse nummer elf van de wereld, maar had geen antwoord op een break in de achtste game. In de tweede set verloor Van de Zandschulp al in de derde game zijn opslagbeurt. Boeblik benutte bij 5-3 op de service van de Nederlander zijn eerste matchpoint.

Australian Open

Het toernooi van Hongkong geldt als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 18 januari. Voor die tijd wordt nog het Adelaide International-toernooi gespeeld. Het is nog niet duidelijk of Van de Zanschulp daaraan deelneemt.

Minder verplichte toernooien

Verder kwam er donderdag nog meer nieuws uit de tenniswereld. De beste tennissers ter wereld hoeven dit jaar namelijk aan één toernooi minder verplicht deel te nemen. Van tennisbond ATP moet de top 30 aan minimaal vier zogenoemde ATP 500-toernooien meedoen in plaats van de vijf van vorig jaar. De verplichte deelname aan masterstoernooien (ATP-1000) en de ATP Finals, mits een speler zich daarvoor heeft gekwalificeerd, blijft wel staan.

De lichte versoepeling komt na klachten van toptennissers over het te volle schema. Dat werkt volgens hen onder meer blessures in de hand. Voor Tallon Griekspoor, op de 25e plek van de wereldranglijst de beste Nederlander, geldt de verplichting ook. Het ABN AMRO Open is een voorbeeld van een ATP 500-toernooi.