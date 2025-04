Doorgebroken toptennisster neemt op emotionele wijze afscheid: 'Zal altijd belangrijk personage blijven'

Jasmine Paolini brak vorig jaar door op het allerhoogste tennisniveau en bleek een sensatie op meerdere grandslamtoernooien en de Olympische Spelen. Dat lukte mede door een belangrijke kracht aan haar zijde, maar daar nam ze deze week afscheid van.

De 29-jarige Paolini gaat namelijk niet verder met haar trainer Renzo Furlan. Dat maakt ze bekend op haar Instagramkanaal. Van kwaad bloed lijkt overigens geen enkele sprake, want de tennisster bedankt haar voormalig coach uitgebreid met een fraai en emotioneel dankwoord.

"Na tien geweldige jaren samen wil ik Renzo Furlan enorm bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan", zo trapt ze af. Met Furlan als coach boekte Paolini enorme successen. In 2024 maakte ze enorme stappen. Ruim een jaar geleden drong ze door tot de vierde ronde van Australian Open. Dat was op dat moment haar beste prestatie op een grandslamtoernooi, maar dat overtrof ze maanden later op fenomenale wijze.

Finales en olympisch goud

De Italiaanse reikte namelijk tot de finales van Roland Garros en Wimbledon, waar ze verloor van Iga Swiatek en Barbora Kejcikova. Een maand later won ze alsnog een prachtige finale. Met haar dubbelpartner Sara Errani versloeg ze een tweetal uit Rusland in de olympische dubbelfinale in Parijs. Daardoor won ze na een zenuwslopende finale een gouden medaille.

Dat alles gebeurde onder leiding van Furlan. "Renzo is een essentieel onderdeel geweest van mijn groei als speler en persoon. Alles wat ik van hem heb geleerd blijft me altijd bij en zal me in de toekomst blijven begeleiden. En hij zal nog steeds een belangrijk personage blijven in dit nieuwe hoofdstuk."

Onduidelijke reden van breuk

Wat de reden van de breuk is, is niet duidelijk. Paolini wenst haar ex-coach het beste 'voor wat komen gaat'. "Ik ben die dankbaar voor de tijd die hij aan mij wijdde, zijn energie en alles offers die hij vaak ver van huis en familie heeft gemaakt."

Paolini's meest recente toernooi was de Miami Open in de Verenigde Staten. Daar reikte ze tot de halve finale, waarin ze verloor van de latere winnares Aryna Sabalenka. Wie de opvolger wordt van Furlan, die vorig jaar nog WTA Coach van het Jaar werd, is nog niet bekend.