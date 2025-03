Toptennisster Aryna Sabalenka grapt erop los na eindzege in Miami: 'Het spijt me echt'

Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de WTA-ranking, heeft het grote toernooi in Miami gewonnen. De speelster uit Belarus was in de finale te sterk voor de als vierde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula. Het werd, in een partij van anderhalf uur, 7-5 6-2.

Voor Sabalenka betekende het haar tweede toernooizege dit jaar. Eerder won ze in Brisbane. Het toernooi van Miami had Sabalenka nog niet eerder gewonnen.

De 26-jarige Sabalenka staat nu op negentien titels op de WTA Tour. Ze speelde haar 35e finale in Florida. De 31-jarige Pegula blijft steken op zeven WTA-toernooizeges.

Huilen

Na haar zege sprak Sabalenka het publiek charmant en vol charisma toe. "Gelukkig stopte het met regenen", zei ze. "Het leek wel alsof Miami huilde omdat ik dit toernooi ging winnen. En er zijn hier veel Braziliaanse fans, merk ik. Daarom zeg ik: te amo Brazil! Obrigado voor alle steun."

En de grappen waren nog niet op. "Sorry Jessica", zei ze. "Het spijt me echt. Als ik deze trofee met iemand zou kunnen delen, en het prijzengeld, en de punten, dan zou ik het delen met jou. En ik dank mijn team. Ik herinner me niet meer alle namen van die gasten. Bedankt, team. Jullie zijn niet mijn team, maar mijn familie. We zijn 24 uur per dag samen. Helaas."