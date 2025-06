Jannik Sinner is een oude vriend van hem verloren. Tobias Tappeiner is in Italië op 24-jarige leeftijd overleden bij een auto-ongeluk. Ook hij speelde tennis op hoog niveau en versloeg Sinner in zijn jongere jaren zelfs wel eens.

Tappeiner overleed op zondagochtend in het noorden van Italië bij een botsing tussen zijn voertuig en een minivan. Hij nam op de snelweg een afslag tegen het verkeer in. Het is nog onduidelijk waarom Tappeiner dat deed, omdat hij bekend was in de omgeving.

De familie in de minivan werd snel naar het ziekenhuis overgebracht, maar volgens de laatste updates hebben zij het allemaal overleefd. De ouders werden naar de ziekenhuizen in Bressanone en Trento gebracht. De drie kinderen, van 14, 11 en 8 jaar, werden per helikopter naar het ziekenhuis in Bolzano vervoerd.

Band tussen Sinner en Tappeiner

Sinner was een jaar jonger dan Tappeiner, maar speelde toch regelmatig met en tegen hem in de jeugd. De twee waren dan ook vrienden, zo is te zien op de foto's op zijn Instagram-account. Het tweetal zat ook bij het tennisteam van Bolzano.

De sportdirecteur van die tennisclub reageerde op het tragische nieuws. "Lachend en vriendelijk, zo herinner ik me Tobi. Maar op de baan veranderde hij compleet: hij was een leeuw. Hij gaf geen enkele bal op. Als je hem wilde verslaan, had je iets extra's nodig."

Prestaties Jannik Sinner

Waar Tappeiner het nooit tot proftennisser schopte en coach was bij die plaatselijke tennisclub, daar schopte zijn oude vriend het tot het allerhoogste niveau. Sinner is al ruim een jaar de nummer één van de wereld en won in de afgelopen jaren de US Open en de Australian Open (twee keer).

Hij hoopte daar een paar weken geleden Roland Garros aan toe te voegen, maar verloor in de finale van Carlos Alcaraz. Sinner maakt zich nu op voor Wimbledon, een andere Grand Slam die hij nog niet op zijn palmares heeft. Het meest prestigieuze tennistoernooi begint op maandag 30 juni. De prijzenpot is dit jaar - na protest van meerdere toptennissers - enorm hoog: voor de winnaar in het enkelspel ligt liefst 3,5 miljoen euro klaar.