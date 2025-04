Ellendige tijden voor tenniskampioene: eerst bedreigd, nu haar voormalige woning verwoest

Heet zijn verdrietige tijden voor de Oekraïense tennisster Lyudmyla Kichenok. Waar ze eerder dit jaar nog betrokken was bij een bedreiging, is nu haar voormalige woning verwoest na een bombardement.

De 32-jarige Kichenok (nummer 8 van de wereld in het dubbelspel) onthult dat haar voormalige woning in Dnipro tijdens de recente aanvallen door de Russen is gebombardeerd. Op vrijdag 28 maart werd de Oost-Oekraïense stad massaal gebombardeerd door Russische drones. Hoewel veel drones werden neergehaald, wisten enkele hun doel te bereiken en verwoestten ze verschillende gebouwen. Waaronder dus ook de voormalige woning van Kichenok.

Verdriet

Volgens Reuters vielen er vier doden en negentien gewonden. Onder de getroffen doelen bevonden zich een hotel en restaurant, meerdere particuliere woningen en een appartementencomplex. Kichenok, tweevoudig Grand Slam-winnares in het dubbel- en gemengd dubbelspel, uitte haar verdriet over de situatie in Dnipro.

De nummer 8 van de wereld plaatste een foto op haar Instagram-story en schreef dat een flatgebouw waar ze ooit woonde, was gebombardeerd: "Een woning waar ik in Dnipro heb gewoond, is vanavond gebombardeerd... Veel mensen zijn gewond en we weten nog niet hoeveel mensen er zijn omgekomen", schreef Kichenok.

Niet alleen de woning

Bovendien is het getroffen hotel, Bartolomeo, een plek waar de in Dnipro geboren tennisster vroeger trainde. Het hotel beschikt over tennisbanen. "Het was een prachtige locatie. Toen ik klein was, trainde ik vaak op die banen", schreef Kichenok.

Bedreiging

Eerder dit jaar kwam de Oekraïnse tennisster in het nieuws omdat ze haar tegenstander in de derde ronde van de Australian Open beschuldigde van dreiging met geweldpleging. Kichenok weigerde de hand van haar Franse tegenstander Kristina Mladenovic te schudden. Hier gaf ze later uitleg over.

"Ik heb een direct dreigement ontvangen van mijn tegenstander, nadat ik haar per ongeluk raakte met een bal." De Oekraïense verontschuldigde zich meerdere keren, en kreeg toen een felle reactie van haar Mladenovic: 'Pas maar op de volgende keer.' "Ik ga geen handen schudden na dat soort dreigend taalgebruik. Punt", zo schreef Kichenok destijds op Instagram.