Herboren toptennisser (38) gered door zijn bekende vrouw: 'Ik was mezelf niet meer, ik wilde stoppen'

De 38-jarige tennisser Gael Monfils (42e op de ATP-ranking) heeft onthult wat voor impact zijn vrouw, Elina Svitolina (18e op de WTA-ranking), op zijn carrière heeft gehad. Hij opperde dat hij zonder haar waarschijnlijk niet meer zou spelen.

Monfils begon het nieuwe seizoen sterk. Na zijn uitschakeling in Brisbane won hij het toernooi van Auckland en werd daarmee de oudste kampioen op de ATP Tour. Daarna volgden de achtste finales op de Australian Open en in Miami, en de zestiende finales in Indian Wells.

De Fransman is daarmee een van de revelaties van 2025. Zijn verhaal inspireert tennisliefhebbers wereldwijd. In een recent interview met zijn landgenoot en voormalig nummer 6 van de wereld, Gilles Simon, sprak Monfils openhartig over deze fase van zijn carrière, waarin hij op 38-jarige leeftijd nog steeds indruk weet te maken.

'Ik was mezelf niet meer'

Op de vraag of hij nog tennis zou spelen zonder Svitolina te hebben ontmoet, was de dertienvoudig ATP-kampioen stellig: "Eerlijk gezegd, nee. Ik denk dat ik gelijk met jullie (Gilles Simon en Jo-Wilfried Tsonga) gestopt zou zijn. Elina heeft me enorm geholpen na COVID. Ik stond nog steeds in de top 10, maar had geen motivatie om in lege stadions te spelen. Ik begon tegen haar te zeggen dat ik mezelf niet meer was en dat ik ermee wilde stoppen."

Blessures en problemen

Monfils had het plezier weer teruggevonden, maar toen kreeg hij weer met tegenslagen te maken. “Toen ik het plezier in tennis weer terug had en Adelaide won, de kwartfinales van de Australian Open bereikte en terugkeerde naar de 14e plaats op de wereldranglijst, hield een beenblessure me zeven maanden aan de kant. Daarnaast had ik een ernstig familieprobleem en was Elina zwanger.”

"Onze dochter werd geboren en ik dacht: 'dit is het'. Het zou raar zijn geweest om mijn carrière te beëindigen door een blessure, maar diep van binnen wist ik dat het zo zou zijn. Toen vond Elina de juiste woorden: 'Kijk, ik kom terug na de bevalling, dus jij kunt dat ook'."

Een duidelijk doel

Svitolina haar woorden brachten Monfils op het juiste pad, maar hij had nog iets nodig. "Ik zei haar dat ik een duidelijk doel nodig had en ze hielp me er een te vinden: de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Ik was oud en stond ergens rond de 400e plaats op de wereldranglijst, dus iedereen lachte me uit."

"Mijn vrouw heeft me gered. Iedereen heeft een innerlijk vuur - soms brandt het fel, soms is het een flakkerend vlammetje. Zij heeft me geholpen dat vuur weer aan te wakkeren. Ze heeft een enorme rol gespeeld in het feit dat ik vandaag de dag nog steeds tennis speel. Dus dankjewel, Elina!", aldus Monfils.

Getrouwd en een kindje

Gael Monfils en Elina Svitolina begonnen hun relatie in januari 2019. Na een aantal breuken trouwden ze in juli 2021. Ze hebben samen een dochter genaamd Skai. Zij werd geboren in oktober 2022.