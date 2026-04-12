De Russische tennisster Mirra Andreeva (18) sprak op het WTA-toernooi in Linz openhartig over hoe ze haar zenuwen in bedwang houdt. De huidige nummer tien van de wereld deed dat na het bereiken van de finale, waarin ze de vriendin van Tallon Griekspoor treft.

Het is de tweede finale van 2026 voor Mirra Andreeva, die in januari al de titel in Adelaide veroverde. Daarna bleven de resultaten achter bij de verwachtingen van vorig jaar, wat leidde tot zichtbare frustraties bij de jonge Russische. Tijdens de week in Linz, waar ze niet wordt begeleid door haar coach Conchita Martinez, reageerde de nummer 10 van de wereld echter beter op tegenslag.

'Soms accepteren'

Na de wedstrijd legde Mirra uit hoe haar emoties zich ontwikkelden tijdens een partij waarin de Roemeense bij vlagen uitstekend speelde. “In sommige situaties moet je accepteren dat je tegenstander goed speelt. Dan kon ik niet veel doen”, verklaarde ze aan de journalisten in Linz. “Maar ik denk ook dat ik haar zo liet spelen omdat ik te veel klaagde, omdat de dingen niet gingen zoals ik wilde."

Ze verborg haar frustratie niet toen sommige ballen van Ruse de lijnen raakten, vooral de achterlijn. “Dan werd ik boos, maar ik denk dat die zenuwen me ook hielpen. Ik was te negatief op de baan, maar toen ik dat besefte, probeerde ik mijn houding te veranderen en ik denk dat het werkte”, aldus Andreeva.

Zichzelf slaan

Er waren ook momenten dat de oude zelfbestraffende gebaren terugkwamen, zij het met minder agressie. Ze sloeg zichzelf op haar voorhoofd, maar met haar hand, en met haar racket sloeg ze op haar dij, niet op haar knie, zoals haar landgenoot Andrey Rublev de afgelopen jaren vaak deed, met pijnlijke en gevaarlijke gevolgen.

“In deze wedstrijd sloeg ik mezelf maar één keer op mijn voorhoofd. Ik kan niet uitleggen waarom ik het deed: het was een lange game op haar service, ik had veel breakkansen, en toen miste ik een return op de tweede service. Ik voelde dat ik dat punt had moeten winnen, daarom had ik die negatieve reactie”, legde Andreeva uit.

'Niet mooi om er zo bij te lopen'

“Dus ik sloeg mezelf één keer. Godzijdank was het niet te hard, anders had ik een blauwe plek op mijn voorhoofd gehad. Het is niet mooi om er zo bij te lopen”, zei ze lachend. “Over het algemeen denk ik dat ik mijn emoties deze week beter onder controle heb en ik ben trots op mezelf. Ik probeer deze mentaliteit mee te nemen naar elke wedstrijd van dit toernooi, en ook in de toekomst."