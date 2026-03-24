Toptennisster Mirra Andreeva wordt er van beschuldigd dat ze expres punten zou verliezen. De pas achttienjarige Russische is in Miami voor het Masterstoernooi aldaar, maar krijgt van een landgenote flinke kritiek te verduren. Niemand minder dan Darina Safina, voormalig nummer één van de wereld, ziet het opmerkelijk vaak en simpel misgaan bij Andreeva.

De jonge Russin, als achtste geplaatst in Miami, verloor in de achtste finales van de Canadese Victoria Mboko. Met haar staat ze nog wel in het vrouwendubbelspel, maar de nederlaag in het enkelspel was markant te noemen. Andreeva knokte zich na een frustrerende eerste set terug, maakte gelijk, maar daarna ging het mis bij haar. Ze verloor de beslissende derde set met liefst 6-0 van haar goede vriendin en dubbelpartner Mboko. Safina denkt het hare ervan.

'Het gevoel dat ze expres fouten maakt'

"Verbeter me als ik het mis heb, maar soms lijken Mirra's fouten emotioneel. Ik kan niet zeggen dat ze iets verkeerd doet, maar ze maakt fouten… Ik heb het gevoel dat ze expres fouten maakt. Zo lijkt het tenminste van buitenaf. Ik kan het mis hebben, maar het voelt alsof ze na elke fout terug wil naar haar team en wil zeggen: 'Kijk, zie je, ik heb een fout gemaakt!'", zegt Safina in de podcast Best Tennis Podcast, geciteerd door het Russische Championat.

'Ze kan de druk niet aan'

"Ik weet natuurlijk niet wat Mirra nu doormaakt. Ik kan alleen maar gissen, maar ze kan de druk niet aan. We praten vaak over de drang van spelers om snel de eerste, tweede of derde plaats op de wereldranglijst te bereiken, om een ​​Grand Slam te winnen... Het is een enorme last. Misschien kunnen ze er niet mee omgaan. Maar dat hoort bij je werk. Het is normaal dat als je een bepaalde ranking hebt, dat sponsoren, coaches en je fans resultaten van je eisen of verwachten. Als iemand niet wil dat aan de verwachtingen wordt voldaan, zal diegene nooit hoog op de wereldranglijst komen. Ze zullen ergens rond de 60ste of 70ste plaats eindigen."