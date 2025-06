Engeland maakt zich op voor Wimbledon, maar de tennisfans krijgen mogelijk al een heerlijk voorafje voorgeschoteld. Aan de andere kant van Het Kanaal zijn ze in de ban van een mogelijke droomfinale op Queen's.

Carlos Alcaraz - de winnaar van Roland Garros én de hoogstgeplaatste speler op het toernooi in Engeland - won vrijdag in de kwartfinale. De Spanjaard komt mogelijk in actie tegen Jack Draper, die geboren is in Londen. Daar wordt ook het tennistoernooi georganiseerd.

Express smult al van een mogelijke finale tussen de twee kemphanen. Zij zijn de beste tennissers die meedoen aan het toernooi. En de Engelse krant ziet kansen voor Draper, die zesde staat op de wereldranking: 'Draper zal ongetwijfeld hoogte hebben gekregen van het interview van Alcaraz na zijn wedstrijd. Dat moet als muziek in zijn oren hebben geklonken.'

'Om eerlijk te zijn'

Alcaraz won vrijdag met 7-5, 6-4 van Arthur Rinderknech en kreeg na afloop de vraag hoe hij zich voelde: "Het kan beter, om eerlijk te zijn. Maar ik had verwacht dat ik me nog véél, véél slechter zou voelen. Maar we zijn tennisspelers en doen wat we moeten doen om in de juiste vorm te zijn voor de volgende wedstrijd. Ik ben blij dat deze wedstrijd maar een uur en twintig minuten duurde. Hopelijk voel ik me morgen beter."

Drukke dagen voor Alcaraz

Alcaraz voelt zich wel met de dag beter, nadat hij na zijn Roland Garros-winst is gaan feesten op Ibiza. Daar genoot hij met Tottenham Hotspur-voetballer Sergio Requilon van de nodige shots. Op zaterdag staat de halve finale tegen landgenoot Roberto Bautista Agut op het programma. Draper moet eerder op de dag met Jiri Lehecka uit Tsjechië zien af te rekenen. Winnen zij allebei hun partij, wacht zondag de finale.

Het Queen's-toernooi is in aanloop naar Wimbledon, het meest prestigieuze toernooi van de kalender. De Grand Slam begint op 30 juni.