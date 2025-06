Corentin Moutet heeft voor de nodige opschudding gezorgd bij het bekende tennistoernooi Queen's. Hij verloor in drie sets van Jacob Fearnley, voor wie het een thuiswedstrijd was in Engeland. Dat merkte Moutet aan het publiek en de Fransman kon het niet laten om daar op te reageren.

Moutet speelde in de Andy Murray Arena tegen Fearnley en was in de derde set aan de verliezende hand. Het stond 1-1 in sets, maar de Fransman keek ook tegen een 5-2 achterstand in games aan. Zijn Britse tegenstander is de nummer twee van zijn land en kon dus rekenen op de steun van het publiek. De fans waren tegelijkertijd ook tégen de 26-jarige Fransman.

En dat zorgde vlak voor het einde van de wedstrijd voor een uitbarsting. Hij sloeg een bal vol het publiek in, wat hem op een waarschuwing kwam te staan van de umpire voor het overtreden van de gedragsregels. Daarnaast klonk er ook luid boegeroep vanaf de tribunes.

Controversieel figuur

De nummer 89 van de wereld staat bekend als een controversieel figuur op de tour. Hij heeft meer dan genoeg straffen op zijn naam staan voor het overtreden van de regels. Zo is Moutet al eens uit een toernooi gehaald en is zijn prijzengeld een keer verminderd door de Franse bond.

Moutet ging één game eerder ook al verhaal halen bij de umpire. Hij stond met 5-1 achter en wilde serveren om in de partij te blijven, toen er wederom dingen werden geroepen vanaf de tribune. 'Rot op', schreeuwde de Fransman terug, terwijl hij een time violation kreeg van de scheidsrechter.

'Deze man is gek!'

Dat maakte hem helemaal woest. "Wat is er mis met jou?", zei hij tegen de umpire. "Met je zonnebril op, de regeltjes maken. Ik ren me elke dag drie uur in de rondte en jij vertelt me wat ik moet doen. Dat is gestoord. Eén keer kom ik naar je toe voor uitleg en dan geef je me een tijdsovertreding. O mijn god, deze man is gek!"

Fearnley won uiteindelijk met 6-3, 2-6 en 6-2 in sets en kwam zo voor de eerste keer in een kwartfinale op de ATP Tour. Het is de eerste keer dat de Engelsman meedoet aan Queen's.