Tallon Griekspoor is het tennisjaar 2026 niet lekker begonnen met twee nederlagen op de United Cup, maar toch heeft hij ook goed nieuws gekregen. De Nederlander maakt zich namelijk op voor de Australian Open en kan daar weleens een hele gunstige loting gaan krijgen.

Griekspoor nam met het Nederlandse team deel aan de United Cup, een landentoernooi voor gemengde ploegen. Hij slaagde er net als zijn teamgenoten niet in om een partij te winnen en dus dropen onze landgenoten na twee 3-0 nederlagen af in Sydney. Dat Griekspoor geen wedstrijd won, was overigens geen schande. Hij speelde tegen wereldtopper Alexander Zverev en moest ook zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz. De Pool is door blessureleed weggezakt op de ranking, maar stond daarvoor regelmatig in de top 10.

De beste Nederlandse tennisser van dit moment komt volgende week nog in actie bij het ATP-toernooi van Adelaide, maar zal met een schuin oog al kijken naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Australian Open begint namelijk de week erna en afgelopen jaar gaf Griekspoor al aan dat het een doel van hem is om daar zo sterk mogelijk te zijn.

Griekspoor ontloopt toppers op Australian Open

Wat dat betreft heeft Griekspoor al een mooie opsteker gekregen. Hij is op dit moment de nummer 25 van de wereld en kan deze week in het slechtste geval één plekje zakken. Dat is belangrijk, want de ranking aan het einde van deze week bepaalt de plaatsingslijst voor de Australian Open.

Doordat Griekspoor bij de beste 32 spelers zit, kan hij pas in de derde ronde een andere geplaatste speler treffen. De Nederlander staat echter zo hoog dat hij de absolute topspelers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic ook in die ronde nog ontloopt.

Voordeel bij loting

Hij profiteert daarbij van blessures bij Jack Draper en Holger Rune. Zij hebben zich afgemeld voor de Australian Open. Zelfs als Griekspoor deze week naar plek 26 zakt, schuift hij door die afmeldingen op naar de 24e plaats van de plaatsingslijst. Dat is een groot voordeel voor hem door hoe de loting werkt.

De nummers 25 tot en met 32 komen bij het loten namelijk terecht in een gedeelte met één van de beste acht spelers. Ze kunnen die dan al in de derde ronde tegenkomen en dat is voor Griekspoor dus niet het geval. Als hij erin slaagt de derde ronde te halen dan speelt hij in het slechtste geval tegen de nummer 9 van de wereld. In de vierde ronde kan hij wel iedereen treffen.

Australian Open 2026

Mogelijk krijgt Griekspoor dus een unieke kans om voor het eerst de vierde ronde te halen in Australië. In 2023 en 2024 haalde hij wel al de derde ronde. Griekspoor weet na de loting op donderdag 15 januari tegen wie hij in de eerste rondes speelt. De Australian Open begint vervolgens op zondag 18 januari en duurt tot en met zondag 1 februari.