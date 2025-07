Holger Rune werkte in aanloop naar het toernooi van Washington enkele dagen samen met Andre Agassi en de tenniswereld was benieuwd wat de legendarische ex-prof de Deense topspeler in die korte periode kon leren. Op die vraag had dinsdag een antwoord moeten komen, maar door een vervelend incident gebeurde dat niet.

Rune leek zich na zijn doorbraak in 2022 snel bij de absolute top te gaan voegen, maar de Deen staat momenteel vooral in de schaduw van zijn generatiegenoten Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Rune won eerder dit jaar wel de titel in Barcelona door de Spanjaard te verslaan, maar sindsdien is het kommer en kwel. Op Wimbledon vloog hij er al in de eerste ronde uit.

De Deense topspeler besloot daarop om maatregelen te nemen en verraste vriend en vijand tijdens de trainingen voor het ATP 500-toernooi in de Verenigde Staten. Niemand minder dan Agassi verscheen namelijk aan zijn zijde om hem te helpen. Volgens Rune is er geen sprake van dat de Amerikaan, die in zijn loopbaan acht grandslamtitels won, hem gaat coachen, maar heeft hij vooral een rol als mentor.

Pijnlijke afmelding

De grote vraag was dan ook of Agassi tijdens het toernooi in de spelersbox zou zitten en wat de Deen in die paar dagen van hem had opgestoken. Op die vragen kwamen echter geen antwoord, want Rune trok zich vlak voor zijn partij in de eerste ronde plotseling terug met een blessure.

"Heel ongelukkig. Gisteren blokkeerde mijn rug in de training en ik ben niet fit genoeg om te spelen. Ik heb er eerder last van gehad en het is niet iets dramatisch, maar het is wel een slechte timing aangezien ik er naar uitkeek om te spelen. Ik zie jullie snel", schreef Rune op X.

Super unlucky. Yesterday in practice my back locked and I am not fit to play today. I tried it before and nothing dramatic , just super bad timing, as I looked very much forward to play tonight in Washington. See you all soon 🫶🏼 https://t.co/eNCZgIRJLV — Holger Rune (@holgerrune2003) July 22, 2025

Terugkeer in Toronto?

Het lijkt er dus op dat Rune er niet lange tijd uitligt, maar het is wel nog de vraag of hij op tijd fit is voor het masterstoernooi van Toronto. De organisatie van dat evenement zal in ieder geval hopen dat hij wel kan spelen, want de afgelopen dagen melden meerdere wereldtoppers zich al af.