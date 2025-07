Toptennisser Holger Rune is gaan samenwerken met tennislegende Andre Agassi. Hij gelooft dat deze samenwerking hem zal helpen om zijn ultieme doel te bereiken: de nummer 1 van de wereld te worden. Met de aankondiging bevestigt de Deense tennisser de geruchten die de rondte gingen na opgedoken beelden op het ATP-toernooi in Washington.

Rune beleefde een enorme teleurstelling op Wimbledon. Hij stond met 2-0 sets voor tegen Nicolas Jarry, maar de Chileen knokte zich terug en won met 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Daarna verdween nummer 9 van de wereld Rune even naar de achtergrond. In Amerika keert hij weer terug, met de adviezen en trainingen van tennislegende Agassi in zijn bagage. Wat begon met een appje, eindigde in een belletje en een trainingsblok van drie dagen onder leiding van de Amerikaan.

'Nog nooit iemand ontmoet zoals hij'

"Het was een grote eer. Hij is een heel erg wijze man. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die tennis ziet zoals hij", vertelde Rune aan de website van de ATP. "Het was een hele korte periode, maar hij heeft me nu al een inzicht gegeven in waar hij me ziet in de toekomst. Hij had vroeger een geweldige return en dat kan ik ook goed. Hij had dus veel nuttige tips voor mij om nog ietsje beter te worden. Hij heeft me geholpen de focus op de juiste dingen te leggen", voegde de 22-jarige eraan toe.

'Dingen anders aanpakken'

Rune bereidt zich voor op het Washington Open, maar zijn doelen reiken verder dan dit toernooi. "Ik sta negende op de wereldranglijst en wil alles doen om verder te klimmen. Sommige spelers zijn tevreden met een plek in de top 20 of top 10, maar mijn doel is altijd al de nummer 1 van de wereld worden. Daarvoor moet ik dingen anders aanpakken, en Agassi kan me daarbij helpen. Het is meer een soort mentor dan een trainer. Het is een grote naam en ik zou het zeker leuk vinden om vaker met hem te werken", onthulde Rune.

Jannik Sinner en Carlos Alcaraz

Rune is niet bang om zich te meten met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, de huidige topspelers. "Het verschil tussen hen en sommige spelers is enorm, maar met anderen is het gat kleiner. Ik denk dat ik niet zo ver achterloop; mijn niveau is hoog. Ik moet alleen wat dingen corrigeren en constanter worden," legde de Deen uit. "Ik heb al bewezen dat ik de besten kan verslaan, en dat geeft me vertrouwen. Maar er is een verschil tussen af en toe winnen en elke week in de finale van een Grand Slam staan. Dat is mijn doel nu," concludeerde Rune.