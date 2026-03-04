Juan Carlos Ferrero, de voormalige coach van toptennisser Carlos Alcaraz, heeft onthuld waarom hij de wereldtopper niet langer volgt op Instagram. De Spaanse coach belooft bovendien de ware redenen achter hun veelbesproken breuk te onthullen.

Eind 2025 schokte Carlos Alcaraz de tenniswereld met het nieuws dat hij niet langer gecoacht zou worden door Juan Carlos Ferrero, zijn mentor sinds zijn tienerjaren. Deze mededeling leidde tot talloze speculaties over de oorzaak van de plotselinge scheiding. De pijnlijke breuk werd extra benadrukt toen Ferrero Alcaraz ontvolgde op Instagram. De 22-jarige speler verklaarde dat het tijd was voor een nieuwe fase, terwijl de 46-jarige coach toegaf dat hij de samenwerking graag had voortgezet.

Inmiddels heeft Ferrero een rol aangenomen in het team van Angel Ayora (21), een jonge professionele golfer. Aan de andere kant heeft Alcaraz in 2026 uitzonderlijk gepresteerd, met titels op de Australian Open en in Doha, en een indrukwekkende balans van 12-0 dit jaar.

'Afstand van hem nodig'

Onlangs zat Juan Carlos Ferrero bij de podcast "El Cafelito", waarvan de volledige aflevering op donderdag 5 maart verschijnt. Enkele fragmenten zijn al uitgelekt, waarin de Spaanse coach uitlegt waarom hij Alcaraz niet meer volgt op Instagram. "Ik volg hem niet meer omdat ik even afstand van hem nodig heb. Bovendien, als ik op Instagram kijk, duikt hij overal op. Uiteindelijk schiet ik er niets mee op. Ik volg tennisaccounts of toernooiaccounts en het is hetzelfde liedje."

'Niet uit wrok'

De Spanjaard, die zelf ook jarenlang succesvol was op de tennisbaan, heeft geen wraakgevoelens richting zijn voormalige pupil. "Maar ik heb het niet uit wrok gedaan. Ik wil hem graag zien en hem een knuffel geven. Om wat er gebeurd is te normaliseren, denk ik dat we moeten praten. Dat zou ik graag willen."

Alcaraz in Indian Wells

Carlos Alcaraz bevindt zich momenteel in Californië, waar hij direct in de tweede ronde van Indian Wells zal instromen. Hij zal het opnemen tegen Terence Atmane of Grigor Dimitrov.