Carlos Alcaraz gaat op de Australian Open op zoek naar zijn Career Slam. De Spanjaard won al zes majors, maar die ene in Melbourne ontbreekt nog op zijn goedgevulde palmares. Die jacht zet hij in zonder zijn voormalig trainer Juan Carlos Ferrero, met wie hij verrassend brak in december.

Die breuk kwam totaal uit de lucht vallen, vooral omdat ze samen zoveel successen beleefden. Ferrero stond Alcaraz vanaf zijn vijftiende bij. Ook was hij er van dichtbij bij toen zijn landgenoot de jongste nummer één ter wereld werd. Daarnaast zat hij in de box tijdens zijn eindzeges op Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) en de US Open (2022, 2025).

"Bedankt dat je mijn kinderdromen hebt waargemaakt. We begonnen aan deze reis toen ik nog een kind was, en gedurende deze tijd heb je me begeleid op een ongelooflijk avontuur, zowel op als buiten het veld. En ik heb van elke stap samen met jou genoten", zei Alcaraz in een eerste reactie.

Wilde verhalen

Al snel kwamen de wildste geruchten naar buiten over de breuk. Zo ging er een verhaal rond dat de breuk zou zijn ontstaan vanwege meningsverschillen over Ferrero's contract, waarbij ook de vader van Alcaraz betrokken raakte. De coach zelf zei in een emotionele verklaring het team niet te willen verlaten.

Na een lange radiostilte heeft Alcaraz nu zelf van zich laten horen. "Het is een hoofdstuk in mijn leven dat moest eindigen. Ik heb veel geleerd van Juan Carlos. Waarschijnlijk ben ik dankzij hem de speler die ik nu ben. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze zeven jaar", sprak hij in Melbourne. "We hebben dit hoofdstuk in onderling overleg afgesloten. We zijn nog steeds vrienden, we hebben een goede relatie, maar we hebben gewoon besloten om ermee te stoppen."

Samuel López heeft de controle over het coachingteam van Alcaraz nu overgenomen. "Alles is vrijwel hetzelfde gebleven. Ik heb hetzelfde team als vorig jaar, alleen één lid ontbreekt. We hebben helemaal niets aan de routine veranderd", stelde Alcaraz.

Alcaraz jaagt op Career Slam

De 22-jarige Spanjaard hoopt in Melbourne voor het eerst de titel te pakken. Die reis begint in de eerste ronde tegen de Australiër Adam Walton. Alcaraz kan de negende tennisser worden met een zogeheten Career Slam, ofwel: het winnen van alle grandslamtoernooien. Zijn grote rivaal Jannik Sinner heeft er ook drie van de vier te pakken, bij hem ontbreekt alleen Roland Garros. Alcaraz heeft in deze rivaliteit dus de eerste kans.

