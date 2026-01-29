Carlos Alcaraz wekte in aanloop naar het nieuwe tennisseizoen de nodige verbazing door te breken met succescoach Juan Carlos Ferrero. Op de Australian Open lijkt hem dat voorlopig nog niet dwars te zitten, want de Spanjaard staat voor het eerst in de halve finales. Tennislegende John McEnroe vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij na die breuk wel iets opvallends zag bij Alcaraz op de Australian Open.

McEnroe, die als expert voor Eurosport aanwezig is in Melbourne, zag van dichtbij hoe Alcaraz zich voorlopig overtuigend door het toernooi slaat. Hij verloor in de eerste vijf duels geen set en jaagt vrijdag tegen Alexander Zverev op zijn eerste finale op de Australian Open.

'Ik zou die keuze nooit gemaakt hebben'

De verrassende breuk met Ferrero lijkt vooralsnog dan ook niet voor problemen te zorgen. "Hij zag er geweldig uit in de laatste paar wedstrijden", vertelt McEnroe in gesprek met deze site. "Hij heeft een nieuwe coach (Samuel López, red.) die door Juan Carlos is binnengehaald. Het is niet zo dat hij nog maar net bij het team is. Ze zijn bekend met elkaar."

Zelf had de voormalig toptennisser de keuze overigens nooit gemaakt: "Ik zou een winnende formule niet veranderen, maar hij heeft het gedaan en het lijkt er voorlopig op dat het geen verschil maakt voor hem."

'Genie' Alcaraz

Alcaraz treft vrijdag in de halve finales Zverev, die hem twee jaar geleden versloeg in Melbourne. McEnroe denkt dat de afwezigheid van Ferrero ook geen verschil maakt tegen de beste spelers ter wereld. "Stel dat hij van Zverev verliest dan zou dat niet komen door Juan Carlos naar mijn mening", vertelt McEnroe. "Dan komt het doordat Sacha net zo serveerde als twee jaar geleden en in staat was om te domineren in zijn servicegames of doordat Carlos een offday had."

"Dat heeft dan niets te maken met dat Ferrero hem had kunnen vertellen vanaf waar hij had moeten retourneren", vervolgt de Amerikaan, die diep onder de indruk is van Alcaraz. "Ik denk dat Carlos een genie is op de baan en dat hij alles in zijn eentje kan uitvogelen."

Verschil met Ferrero

Wel zag de Amerikaanse zevenvoudig grandslamkampioen een opvallend verschil bij de wedstrijden van Alcaraz: "Het viel me op dat er met Samu Lopez niet zoveel gepraat werd, maar naarmate het toernooi vordert, gebeurt dat een stuk meer. Dus we zullen zien hoe dat vrijdag gaat en eventueel zondag als hij in de finale staat."

Alcaraz jaagt op record

Alcaraz en Zverev spelen vrijdag tegen elkaar op de Australian Open. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Jannik Sinner en recordkampioen Novak Djokovic. De winnaars van die partijen spelen zondag de finale.

De 22-jarige Spanjaard heeft in Melbourne de kans om zijn Career Grand Slam, het winnen van alle vier de grandslamtoernooien, te voltooien. De Spanjaard won nog nooit de Australian Open, maar was op de andere drie grote evenementen al twee keer de beste. Als hij de titel pakt in Melbourne dan is hij de jongste mannelijke speler ooit die zijn collectie gecompleteerd heeft.

