Voormalig toptennisster Camila Giorgi verdween vorig jaar plotseling uit de sport. Lang bleef het onduidelijk wat er met de Italiaanse aan de hand was. Er werd gespeculeerd over een modellencarrière en belastingfraude. Maar nu straalt ze opeens op de rode loper.

De naam van Giorgi verscheen afgelopen jaar opeens op een lijst van gepensioneerde spelers. Er werd vermoed dat er meer speelde. De tennisster was zelf onbereikbaar en ook haar verblijfplaats was onbekend.

Er was veel speculatie over de verdwijning van de 33-jarige, die uiteindelijk zelf haar pensioen bevestigde. In oktober deed ze voor het eerst haar verhaal. Haar tennispensioen was een weloverwogen besluit. Ze kon de topsport fysiek en mentaal niet meer aan. "Ik wilde al jaren stoppen", zei Giorgi. "Ik kon niet meer omgaan met de fysieke en mentale druk en het vele reizen."

Fiscale problemen

Er zat wel een kern van waarheid in het gerucht over fiscale problemen. Al kon de familie Giorgi daar volgens haar niets aan doen. "Mijn vader was niet zelf verantwoordelijk voor deze geldzaken. We werden geadviseerd. Ik hou niet van het woord 'slachtoffer', maar dit keer is het wel zo. Mijn vader is ook een slachtoffer."

Filmfestival Venetië

Nu is ze weer terug in haar thuisland voor het prestigieuze filmfestival van Venetië. Daar zijn veel grote sterren uit de filmwereld aanwezig, zoals Dwayne Johnson en Emily Blunt. Ook Giorgi mocht dus haar opwachting maken en schitterde in een beige jurk met veel glitters.

Op de rode loper poseerde ze voor de camera. Giorgi weet als geen ander hoe dat moet. Ze heeft namelijk ook veel modellenwerk gedaan, bijvoorbeeld voor een campagne van PQ Swim en de krant La Nation.

Tenniscarrière

Giorgi bereikte in 2018 de kwartfinale op Wimbledon. Haar hoogste ranking op de wereldranlijst was plek 26.