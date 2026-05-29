Driemaal won Novak Djokovic (ATP-4) al het grandslamtoernooi Roland Garros. Vrijdag kwam er een eind aan de mogelijkheid om dit jaar de vierde keer toe te slaan. Het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca (19 jaar) was in de derde ronde in vijf sets te sterk: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 en 7-5.

De eerste twee sets gingen naar de inmiddels 39-jarige Djokovic, die sinds het US Open in 2023 geen grandslamtoernooi meer op zijn naam schreef. Dit jaar leek de weg open te liggen, door het vroege verlies van topfavoriet Jannik Sinner. De twintig jaar jongere Braziliaan kwam echter terug tot 2-2 in sets.

Het kwam dus aan op de beslissende vijfde set en daarin voerden de heren de spanning op. Fonseca, de nummer 30 van de ATP-ranking, kwam in zijn jonge loopbaan nog niet voorbij een derde ronde in een grandslam. Maar plankenkoorts ontbrak schijnbaar bij het toptalent. Djokovic mocht beginnen met serveren in de slotset en de mannen braken elkaar een tijdje niet, waardoor Fonseca telkens op achterstand kwam. Hij knokte zich aldoor terug.

Break

In de tiende game viel de eerste break van het slotbedrijf en die ging de kant op van de jongeling. Het publiek werd onrustig en was niet meer stil te krijgen. Djokovic is immers een van de allergrootste helden ooit in Parijs, met zijn drie eindzeges. Fonseca had maling aan sentimenten en mepte vrolijk winners langs Nole.

Fonseca moet in de vierde ronde tegen de Noor Casper Ruud of de Amerikaan Tommy Paul. Djokovic was de enige nog overgebleven speler in het schema die het toernooi van Roland Garros op zijn naam wist te schrijven. De voormalige nummer 1 van de wereld was in 2016, 2021 en 2023 de beste in Parijs. Djokovic verloor in de finale van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar in Melbourne van Carlos Alcaraz.

Wie is Joao Fonseca?

De negentienjarige Braziliaan staat momenteel op de 30e plaats van de ATP-ranglijst en wordt beschouwd als een van de meest getalenteerde spelers van de nieuwe generatie. Veel tenniskenners en analisten voorspellen hem een glansrijke carrière en bestempelen hem als een legitieme opvolger die in de nabije toekomst de huidige dominantie van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz serieus zou kunnen bedreigen.

Hoewel hij al twee ATP-titels op zijn naam heeft staan, stond de jonge Braziliaan in de derde ronde in Parijs voor de grootst mogelijke uitdaging: het was zijn eerste officiële confrontatie met Novak Djokovic in zijn carrière.

Jesper de Jong

Jesper de Jong staat voor het eerst in de vierde ronde van Roland Garros. De 25-jarige tennisser stuntte vrijdag in de derde ronde door de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov (30) in vijf sets te verslaan: 7-5 5-7 6-2 6-7 (2) 6-2. De Jong treft de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Fransman Quentin Halys.

