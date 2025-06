"Dit hebben we in ons 32-jarige bestaan nog nooit gezien en meegemaakt", zo begint het statement van het ATP-toernooi van Halle na een bizarre gebeurtenis op het Duitse gras. Bij de wedstrijd van de toptennissers Alexander Zverev en Marcos Giron viel er ineens een deel van de boarding meters naar beneden, met een gewonde fan tot gevolg.

In de officiële verklaring van het Duitse tennistoernooi staat dat een toeschouwer 'ongelofelijk veel geluk bij een ongeluk' had. "Een reclamebord raakte los van de bovenste ring en viel op een 62-jarige vrouw uit Halle, die op de ring er onder zat. Gelukkig liep ze geen ernstige verwondingen op en, nadat ze van de schrik was bekomen, kon ze zelfstandig het stadion verlaten met ijs om haar nek die Alexander Zverev haar had gegeven."

Plotselinge paniek bij wedstrijd toptennisser Alexander Zverev: zorgelijke blikken richting tribunes Een opmerkelijk incident deed zich woensdagmiddag voor bij het ATP-toernooi van Halle. De Amerikaanse tennisser Marcos Giron wilde net gaan serveren voor de achtste game tegen topper Alexander Zverev, toen er een luide knal op de tribunes klonk en er zorgwekkende blikken richting de fans in Duitsland gingen.

'We betreuren het incident ten zeerste'

De Duitse toptennisser, de nummer drie van de wereld, oogde zeer bezorgd tijdens de wedstrijd en stond met zijn handen in het haar te kijken naar de situatie. Meteen nadat hij zag wat er was gebeurd, bracht hij een zak met ijs naar het slachtoffer. "Ze werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis in Halle gebracht voor een controle", meldt de organisatie bij woorden van toernooidirecteur Ralf Weber. "Zoiets is nog nooit gebeurd in onze toernooigeschiedenis. We betreuren het incident ten zeerste."

'Dit mag niet gebeuren'

Hij is vervolgens bij het slachtoffer op bezoek geweest in het ziekenhuis en bij het zien van de meevallende verwondingen gaf hij haar een toernooikaart voor de editie van volgend jaar. Mensen van de organisatie hebben meteen na het incident de situatie gecontroleerd en veilig voldoende bevonden om verder te spelen. Na de zege van Zverev werd een mogelijke oorzaak aangewezen voor het ongeluk. "We vermoeden dat door het getrommel schroeven los zijn geraakt. Dit mag niet gebeuren en daar bieden we onze excuses voor aan. De veiligheid van onze toeschouwers staat voorop."

Wedstrijden kunnen doorgaan

Er is een uitgebreide controle gedaan bij de rest van de tribunes en er kan gewoon verder getennist worden in Halle. Zverev speelt in de tweede ronde tegen de Italiaanse topper Lorenzo Sonego.