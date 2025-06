Een opmerkelijk incident deed zich woensdagmiddag voor bij het ATP-toernooi van Halle. De Amerikaanse tennisser Marcos Giron wilde net gaan serveren voor de achtste game tegen topper Alexander Zverev, toen er een luide knal op de tribunes klonk en er zorgwekkende blikken richting de fans in Duitsland gingen.

Een deel van de boarding tusen de eerste en tweede ring van het tennisstadion viel enkele meters naar beneden, recht tussen de toeschouwers. De kunststof plaat belandde op de rand en klapte toen naar voren, in de nek van enkele fans. De tennissers, umpire en de overige fans keken vervolgens met zorgen naar de tribunes.

Medisch personeel

Na enkele minuten bleek de schade mee te vallen. De buren van de 'slachtoffers' bekommerden zich over de gewonde tennisfans en die bleken gewoon aanspreekbaar. Ze wezen naar hun hoofd en nek, maar de verwondingen waren dusdanig oppervlakkig dat ze zelf in staat waren om op te staan en met het toegesnelde medische personeel mee te lopen naar een verzorgingspost.

Applaus van Zverev en Giron

Onder luid applaus verlieten de twee fans, een oude man en vrouw, het stadion in Halle. Ook Zverev en Giron klapten voor de fans en waren bekomen van de schrik. Na enkele minuten oponthoud besloot de umpire om het duel in de eerste ronde weer verder te laten gaan.

Wimbledon

Zverev jaagt in zijn thuisland op een toernooizege, nadat hij afgelopen week in de finale verloor van een andere Amerikaan; Taylor Fritz. Het grasseizoen is officieel begonnen sinds Roland Garros begin deze maand afliep. Wimbledon begint op maandag 30 juni en is de grote climax van het grasseizoen. De Engelse Grand Slam maakte op woensdag de wildcards bekend en had vooral bij de vrouwen een opmerkelijke boodschap.

Zverev was op Roland Garros verantwoordelijk voor de uitschakeling van twee Nederlandse toptennissers. In de tweede ronde versloeg hij Jesper de Jong en in de vierde ronde moest Tallon Griekspoor geblesseerd opgeven tegen de Duitser, die nummer drie van de wereld is.