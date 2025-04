Fans vallen Duitse toptennisser aan, Tallon Griekspoor is getuige van merkwaardig incident

Thuisfavoriet of niet: Alexander Zverev is bij het graveltoernooi van München verbaal aangevallen door wat fans. Tallon Griekspoor speelde tegen de Duitser en had van het hele stadion het beste zicht op de situatie.

Aan het einde van de tweede set, toen Zverev en Griekspoor ieder een tiebreak hadden gewonnen, stond een toeschouwer op en schreeuwde hij: "Kom op, jij verrekte vrouwenmishandelaar!". Daarmee verwees de fan naar het omstreden verleden van de Duitser, die door meerdere exen werd beschuldigd van huiselijk geweld.

Dit is Alexander Zverev: toptennisser met diabetes raakte in opspraak door huiselijk geweld en relatie met 'oudere' actrice Alexander Zverev wordt al jaren gezien als een van de beste tennissers ter wereld. Toch heeft de 27-jarige Duitser met Russische roots nog nooit een Grand Slam-titel gewonnen. Hij kwam meerdere malen in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-partners. Inmiddels is Zverev al enkele jaren gelukkig in een relatie met een Duitse actrice die een stuk ouder is dan hij.

Maar het proces werd geseponeerd omdat de aanklager de aanklacht introk. De olympisch kampioen van 2021 is in feite dus onschuldig, al dacht de man daar anders over. Na zijn actie werd hij met bierpul en al verzocht om de tribune te verlaten. Op het moment zelf wachtte Zverev even met serveren, maar leek er niet veel om te geven.

'Zijn altijd wel één of twee idioten'

Na zijn overwinning op Griekspoor (6-7 7-6 6-4) ging Zverev kort in op de merkwaardige actie. "Er zijn altijd wel een of twee idioten in het stadion, dat is geen probleem", vertelde hij. Na 3 uur en 14 minuten stapte hij als winnaar van de baan ten koste van de Nederlander. "Ik heb een wedstrijd gewonnen die ik de laatste twee maanden niet veel heb gewonnen. Het was een extreem belangrijke overwinning voor me, vooral mentaal."

Toptennisser Tallon Griekspoor vergooit unieke kans in slijtageslag met wereldtopper Tallon Griekspoor mocht voor de wedstrijd serveren, maar verloor alsnog van wereldtopper Alexander Zverev. Het lukte de beste tennisser van Nederland niet om opnieuw te stunten tegen de nummer drie van de wereld. De wedstrijd op het ATP-toernooi van München eindigde in een spektakelstuk: 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6

Bij een 1-0 achterstand in sets en een 5-4 achterstand in games zag Zverev dat Griekspoor mocht serveren voor de wedstrijd. Toch overleefde de Duitser dat. Mede door het publiek, vond hij. "Het thuisvoordeel was vandaag ongelooflijk sterk. Het publiek heeft me door de wedstrijd heen geholpen."