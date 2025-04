Toptennisser Tallon Griekspoor vergooit unieke kans in slijtageslag met wereldtopper

Tallon Griekspoor mocht voor de wedstrijd serveren, maar verloor alsnog van wereldtopper Alexander Zverev. Het lukte de beste tennisser van Nederland niet om opnieuw te stunten tegen de nummer drie van de wereld. De wedstrijd op het ATP-toernooi van München eindigde in een spektakelstuk: 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6

Zo vaak wint Griekspoor (ATP-34) niet van en top tien speler, maar de Duitse Zverev lijkt hem goed te liggen. Een dikke maand geleden stonden de twee tennissers ook tegenover elkaar, op het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Toen kwam de Nederlander wel als sterkste uit de bus. Dat was zijn eerste overwinning op een speler uit de top vijf van de wereld. Het lukte hem niet om daar een tweede overwinning aan toe te voegen.

Griekspoor is een koning in het spelen van tiebreaks. In de eerste set tegen de Duitse wereldtopper kwam er - zoals wel vaker bij Griekspoor - een tiebreak aan te pas. De Nederlander hield zijn hoofd koel en won die met 8-6.

Verkramping Griekspoor

In de tweede set kwam hij op een 5-4 voorsprong en serveerde voor de wedstrijd, maar toen kwam de ervaring van Zverev boven drijven. De 27-jarige Duitser kreeg het publiek achter zich en brak de Nederlander op een belangrijk moment. Zverev trok de stand gelijk door te winnen in - hoe kan het ook anders - een tiebreak: 7-3.

De derde en laatste set zette Zverev naar zijn hand. Griekspoor verspeelde een breakkans vroeg in de set, waardoor Zverev uit kon lopen naar een 5-3 voorsprong. Griekspoor overleefde drie matchpoints, maar bij het vierde matchpoint was het toch raak.

In vorm op gravel

Na het hardcourt van Indian Wells was Griekspoor nu ook op het rode gravel goed tegen thuisspeler Zverev. Het leverde hem alleen net niet zijn tweede halvefinaleplaats in korte tijd op. Begin april verloor de Nederlandse nummer één in de finale van het ATP-toernooi van Marrakesh.

Griekspoor was de topfavoriet op het matig bezette toernooi en baalde van de verloren finale. De Italiaan Luciano Darderi pakte de winst door twee tiebreaks te winnen, vaak juist de specialiteit van Griekspoor. Toch was het pas de vierde finale op het ATP-circuit van Griekspoor.

ATP-toernooi van München

Daar komt nog even geen vijfde finale bij. In de halve finale van het ATP-toernooi van München speelt Zverev tegen de winnaar van het duel tussen Fabian Marozsan en de Belg Zizou Bergs. Beide tennissers staan lager op de wereldranglijst dan Griekspoor. De andere halve finale gaat tussen Francisco Cerundolo en Ben Shelton.