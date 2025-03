Tennisser Jesper de Jong zorgt voor persoonlijk record én Nederlands hoogtepunt in elf jaar

Jesper de Jong (24) verloor zaterdagmiddag de halve finale van het challengertoernooi in Girona. Ondanks het verlies, was er ook iets om te vieren. De Nederlandse tennisser behaalde voor het eerst in zijn carrière de top 100 van de ATP-ranglijst. Daarmee brengt de vriend van schaatsster Pien Hersman ook de Nederlandse bezetting in de top 100 sinds elf jaar weer omhoog.

De Kroaat Marin Cilic was in twee sets te sterk voor de Hoofddorper (6-4, 6-4). Gelukkig zat er ook een positief randje aan het verlies in het Spaanse Girona. Door het bereiken van de halve finale is De Jong namelijk verzekert van een plek in de top 100 van de ATP-ranglijst. Vanaf maandag staat de Nederlander op een 98e plek. Dit is de hoogste ranking ooit in zijn carrière. Aan het begin van het toernooi stond de Nederlander nog op een 105e plek. De Kroaat Cilic staat momenteel op een 143e plek, maar de routinier stond ooit op een derde plek.

Pien Hersman

Het weekend ervoor kwam De Jong een stuk zuidelijker in Spanje in actie. Daar kon hij op de steun van zijn vriendin en topschaatster Pien Hersman rekenen. "Zij zorgt voor de dagbesteding", waardeerde hij haar aanwezigheid bij Sportnieuws.nl. "Maar zonder dollen, het is zoveel leuker om mensen om je heen te hebben tijdens dit soort dagen. Ik zit ook vaak zat alleen."

Uiteindelijk behaalde De Jong twee keer de finale, samen met zijn dubbelpartner Mats Hermans en ook in het enkelspel schopte de 24-jarige het tot de eindstrijd. Uiteindelijk verloor hij beide finales. Ondanks de verloren partijen, heeft de tennisser wel mooie stappen gemaakt die hem nu op een 98e plek hebben gebracht in de ATP-ranglijst.

De beste Nederlandse tennissers

Vanaf maandag staan er voor het eerst in elf jaar drie Nederlanders in de top 100. Naast De Jong staan ook Tallon Griekspoor (34ste) en Botic van de Zandschulp (85ste) in de bovenste regionen van de wereldranglijst.

De laatste keer dat er drie Nederlanders bij de beste honderd van de wereld zaten, was in 2014. In dat jaar waren Jesse Huta Galung, Igor Sijsling en Robin Haase de beste Nederlandse tennissers. In 2013 presteerde het Nederlands tennis nog beter: toen stonden er met Thiemo de Bakker, Sijsling, Huta Galung en Haase vier spelers in de top 100.