Beveiligde toptennisster druipt af na dramatische wedstrijd tegen stuntende tiener

Een sensatie tijdens het tennistoernooi in Miami. De nummer twee van de wereld, Iga Swiatek, was de torenhoge favoriet voorafgaand aan de kwartfinale tegen de nummer 140 van de wereld. Maar Alexandra Eala uit de Filipijnen verraste de Poolse toptennisster volledig. Swiatek nam na een paar rumoerige dagen afscheid van het toernooi.

Tijdens het toernooi in de Verenigde Staten leek Swiatek op papier al bijna zeker van de halve finale. Het kwartfinaleduel tegen Eale leek op papier een haalbare kaart voor de Poolse nummer twee van de wereldranglijst. Maar toen de eerste set met liefst 2-6 naar de Aziatische tennisster ging, vielen de monden in Miami toch flink open.

Ook de tweede set was voor de pas negentienjarige Eala, die met 2-6, 5-7 in twee sets van Swiatek won en haar grootste zege uit haar loopbaan boekte. Eerder versloeg ze in twee sets als de winnares van Australian Open, Madison Keys, en zag ze dat Paula Badosa noodgedwongen niet kwam opdagen voor haar partij in de achtste finales.

Beveiliging voor Iga Swiatek

Voor Swiatek zit een turbulent toernooi er op. De Poolse genoot noodgedwongen van extra beveiliging op het toernooi na een incident op de training. Daar viel een toeschouwer haar lastig.

Ze is niet de eerste vrouwelijke tennisster die kampt met onaangenaam bezoek rondom trainingen of wedstrijden. Eerder dit jaar ging het mis bij Emma Raducanu. De Britse kampt met een stalker en hij dook op tijdens een wedstrijd van haar in Dubai. Het zorgde voor veel emoties bij de jonge tennisster.