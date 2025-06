Flinke jackpot voor Novak Djokovic: dit gigantische bedrag ontving toptennisser tot nu toe op Roland Garros

Toptennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finale van Roland Garros, waarin hij het zal opnemen tegen Jannik Sinner. De Servische toptennisser heeft door deze prestatie inmiddels al een flinke smak prijzengeld verdiend.

Tijdens de weg naar de halve finale heeft Djokovic al vijf wedstrijden op Roland Garros gewonnen. In Parijs versloeg Djokovic eerst Mackenzie McDonald met 6-3, 6-3, 6-3, en vervolgens Corentin Moutet met 6-3, 6-2, 7-6. Daarna volgde Filip Misolic tegen wie het 6-3, 6-4, 6-2 werd, en in de vierde ronde moest Cameron Norrie eraan geloven met 6-2, 6-3, 6-2.

In de kwartfinale van Roland Garros nam Djokovic het op tegen Alexander Zverev. De Serviër keek na de eerste set tegen een achterstand aan, maar hij wist het helemaal om te draaien. Uiteindelijk wist Djokovic met 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 te winnen.

Prijzengeld

Dit was Djokovic zijn vijfde overwinning op deze editie Roland Garros. Daardoor heeft hij inmiddels al een flinke smak geld aan prijzengeld verdiend. Het gaat om maar liefst €690.000. De premie wordt nog hoger als de Servische topper de finale haalt of de titel wint, net als het aantal punten dat hij op de ATP-ranglijst zal krijgen.

Bizar moment

Tijdens de wedstrijd tussen Djokovic en Zverev gebeurde er iets opmerkelijks. Een toeschouwer zorgde namelijk voor enig oponthoud door te gaan schreeuwen. De beveiliging greep snel in en benaderde de persoon in kwestie om deze te verwijderen. Op dat moment leidde Djokovic met 2-1 in sets en was hij op weg om ook de vierde set te winnen. Er was overigens ook een vrouw bij het incident betrokken. De umpire legde het spel stil en probeerde de toeschouwers tot bedaren te brengen: 'Madame, madame.'

TNT Sports-commentator Nick Mullins zei tijdens dat moment: "Ik weet niet zeker hoe dit allemaal begonnen is, maar opeens zijn er allemaal beveiligers en wordt er een man naar buiten geëscorteerd. Het lijkt erop dat zijn avond voorbij is."

Deze onrust haalde Djokovic uiteindelijk niet uit zijn concentratie. De Serviër mag het daardoor in de halve finale opnemen tegen Jannik Sinner, de huidige nummer één van de wereld, die tot nu toe overtuigend door het toernooi raast zonder ook maar een set te verliezen. In de andere halve finale zullen titelhouder Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti het tegen elkaar opnemen.

