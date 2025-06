Tennisicoon Novak Djokovic doet zeer opmerkelijke onthulling op Roland Garros: 'Dit zouden de fans niet moeten horen'

Novak Djokovic heeft in de kwartfinale van Roland Garros een knappe overwinning geboekt op Alexander Zverev. Na afloop van de wedstrijd deed de Servische toptennisser een opmerkelijke onthulling.

Djokovic verloor de eerste set in de wedstrijd tegen de Duitser, maar uiteindelijk wist hij zich sterk te herpakken. De Serviër bleef scherp in de wedstrijd en wist al vroeg in de tweede set een break te realiseren. Hij gaf die voorsprong niet meer uit handen, waardoor de stand na iets meer dan anderhalf uur spelen weer gelijk was.

Fouten en frustratie

Voor Zverev was er nog geen reden tot paniek, maar de Duitser begon steeds meer fouten te nemen en de frustraties namen toe. Aan de overkant voelde Djokovic zich juist steeds sterker en gaf zijn tegenstander nauwelijks meer een kans. In de derde set had Zverev niets in te brengen en aan het begin van de vierde set verloor hij meteen opnieuw zijn service.

Djokovic wist dat hij alleen nog zijn eigen servicegames hoefde te behouden, maar bij een stand van 3-2 kwam hij toch onder druk te staan. Zverev creëerde een breakpoint en kreeg meerdere kansen om die te verzilveren. Djokovic verdedigde echter op topniveau en wist het breakpoint onschadelijk te maken na een indrukwekkende rally van maar liefst 41 slagen. Hij trok de game naar zich toe, wat uiteindelijk de genadeklap bleek: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Na afloop

Na afloop gaf de Serviër zijn kijk op de partij. "Het was echt prachtig vanavond. Tactisch was het lastig, ik probeerde mijn ritme te vinden met een paar dropshots. Op tv is het niet goed te zien, maar er stond behoorlijk wat wind, aan elke kant voelde het anders. Dat kan erg oncomfortabel zijn. Er was veel druk, ik was nerveus en moest van alles het hoofd bieden tegen Zverev, een van de beste spelers ter wereld. Ik wens hem het beste voor de rest van het seizoen", aldus Djokovic.

Hij gaf daarbij toe dat het niet makkelijk voor hem was. "Mijn spel is gebaseerd op veel rennen. Op mijn 38e is dat zwaar, zeker in dit soort wedstrijden. Maar dit zijn de avonden waarvoor ik het nog steeds doe", zei Djokovic.

Bijzondere onthulling

Daarna deed de Serviër een bijzondere onthulling. "Ik ga iets zeggen wat de fans eigenlijk niet zouden moeten horen. Ik focus me vooral op mijn ademhaling, vanwege de vele lastige rally's en tactische uitdagingen. Ik moest ook tegen de wind vechten en uitzoeken hoe ik moest serveren. Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik train extreem hard en uiteindelijk kwam alles op het juiste moment samen."

Zware kluif

In de halve finale staat Djokovic een nog grotere uitdaging te wachten in zijn jacht op een achtste finaleplek op Roland Garros. De Serviër treft Jannik Sinner, de huidige nummer één van de wereld, die tot nu toe overtuigend door het toernooi raast zonder ook maar een set te verliezen. Sinner is bovendien al negentien partijen ongeslagen op grandslamtoernooien. In de andere halve finale nemen titelhouder Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti het tegen elkaar op.

