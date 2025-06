Tennisgrootheid Novak Djokovic (38) mag zich na knappe zege opmaken voor titanenclash op Roland Garros

Novak Djokovic heeft op Roland Garros maar weer eens laten zien dat hij nog altijd niet afgeschreven moet worden. De Serviër is niet bezig aan het beste jaar uit zijn loopbaan, maar plaatste zich op het gravel in Parijs toch weer voor de halve finales door Alexander Zverev in vier sets te verslaan: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Djokovic mag zich nu opmaken voor een titanenclash tegen Jannik Sinner, de Italiaanse nummer 1 van de wereld.

Djokovic jaagt in Parijs op zijn 25ste grandslamtitel, terwijl Zverev deze week eindelijk hoopte van de nul af te komen. De Duitse nummer 3 van de wereld was op papier de favoriet, want Djokovic staat drie plekken onder hem. De 38-jarige Serviër was daarnaast nog niet in grootse vorm dit jaar, maar lijkt zoals wel vaker precies op het juiste moment te pieken en dat ondervond ook Zverev.

De Duitser, die vorig jaar de finale verloor van Carlos Alcaraz, begon erg sterk aan de partij en brak in de eerste game direct de service van Djokovic. Dat bleek direct de beslissing in de eerste set, want verder vielen er geen breaks meer te noteren en dus pakte Zverev de leiding.

Djokovic draait het om

Wie de eerste set bekeek, bekroop misschien het gevoel dat de jaren eindelijk begonnen te tellen bij de 38-jarige Djokovic, maar in het vervolg van de partij was daar nauwelijk meer iets van te merken. De Serviër beet zich vast in de partij en forceerde vroeg in de tweede set een break. Die hield hij vast en dus was de wedstrijd na ruim anderhalf uur in balans.

Zverev hoefde nog niet te wanhopen, maar de Duitser ging steeds meer fouten maken en de frustraties namen toe. Djokovic voelde zich steeds aan de andere kant van het net juist steeds beter en gaf zijn tegenstander nauwelijk meer een kans. Zverev kwam er in de derde set totaal niet aan te pas en werd direct aan het begin van de vierde set opnieuw gebroken.

Matchpoint Djokovic:

Beelden: Eurosport/HBO Max

Waanzinnige rally blijkt de beslissende klap

De drievoudig winnaar wist dat hij enkel nog zijn servicegames moest houden, maar kwam bij 3-2 toch in de problemen. Zverev forceerde een breakpoint en had meerdere keren de kans om dat ook te benutten. Djokovic verdedigde echter als in zijn beste dagen en werkte het breakpoint na een ongekende rally van 41 slagen weg. Hij won de game en dat bleek de beslissende dreun: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Titanenstrijd in halve finale

Djokovic wacht in de halve finales een nog zwaardere opgave om voor de achtste keer de finale te halen op Roland Garros. De Serviër neemt het bij de laatste vier op tegen Jannik Sinner. De nummer 1 van de wereld maakte vooralsnog gehakt van al zijn tegenstanders en verloor dan ook nog geen set. Sinner is al negentien wedstrijden op grandslamtoernooien ongeslagen. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti.

