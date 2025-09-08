Tijdens de Grand Slams in het tennis staan er vaak interessante dingen op het menu voor de fans. Zo heb je tijdens Wimbledon de bekende aardbeien met room of chocolade, maar tijdens de laatste editie van de US Open was er wel iets heel speciaals te koop: kipnuggets met kaviaar.

Bij de US Open worden bij verschillende etensgelegenheden de kipnuggets met kaviaar verkocht. Als je het gerecht aanschaft, dan krijg je een doosje met aan de linkerkant zes kipnuggets. Daarnaast zit er ook crème fraîche in de doos en een blikje met kaviaar. Het gerecht is echter wel voor de fans met een forse portemonnee, want voor de nuggets moet men 100 dollar betalen. Omgerekend komt dat neer op 85,25 euro.

Mensen dachten dat het gerecht een soort parodie was, totdat sommige fans het gingen bestellen en daadwerkelijk de kipnuggets met kaviaar kregen. Het gerecht werd geïntroduceerd door het Amerikaanse restaurant COQODAQ, een kiprestaurant met invloeden uit Zuid-Korea. In dat restaurant staan de '24k golden kipnuggets' standaard op het menu voor eenzelfde prijs.

Guy in front of me in Ashe is actually eating the infamous $100 chicken-nuggets-with-caviar, which I thought was more of a parody than an actual menu item which people bought.



We could almost certainly be taxing the rich more.#USOpen pic.twitter.com/vcVsi2IhDk — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 7, 2025

'De slechtste kip uit mijn leven'

The New York Post interviewde de 48-jarige Lisa Zizzo die de box bestelde tijdens haar bezoek aan de US Open. Zij was absoluut niet te spreken over de smaak van de gerechten. "Dat is de slechtste kip die ik in mijn leven op heb. Het is echt niet lekker, het heeft de textuur van rubber. Je zou beter naar de McDonalds kunnen gaan. Ik had het op Instagram gezien en zo zie je maar dat ze ons makkelijk kunnen beïnvloeden."

U.S. Open scram.



$100 Chicken Nuggets & caviar.. pic.twitter.com/fr9shKvbwJ — herculez gomez (@herculezg) September 4, 2025

US Open

De US Open werd bij de mannen uiteindelijk gewonnen door Carlos Alcaraz en bij de vrouwen door Aryna Sabalenka. De Spanjaard versloeg in de finale zijn rivaal Jannik Sinner in vier sets. Door die zege is Alcaraz nu ook de nieuwe nummer één van de wereld.

