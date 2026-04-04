De tenniswereld is ontzettend hard. Dat heeft Giovanni Mpetshi Perricard nu van dichtbij meegemaakt. De 22-jarige Fransman zag zijn coach vertrekken naar een wereldtopper, zonder dat hij werd ingelicht.

De samenwerking tussen Mpetshi Perricard en Roig was opgezet met het oog op de lange termijn en zou aanvankelijk doorlopen tot en met het grasseizoen. In plaats daarvan was het na de Sunshine Double (ATP-toernooien van Indian Wells en Miami) over met de pret. Maar dat nieuws hoorde de Fransman via via.

Succescoach nieuwe trainer van Iga Swiatek

Roig stapte over van team, naar die van de Poolse toptennisster Iga Swiatek. "Met Francisco was de samenwerking in ieder geval bedoeld om tot het grasseizoen te duren," vertelde Mpetshi Perricard aan L'Èquipe. "Maar na Miami besloot hij ermee te stoppen. Alles ging zo goed. We zouden elkaar ontmoeten voor een trainingsweek in Spanje... Mijn zaakwaarnemer vertelde het me. Hij zei het niet rechtstreeks tegen me."

Voor de 22-jarige was de situatie moeilijk om te verwerken. "Ik vertrouwde op zijn woord, ik vertrouwde op wat hij kon bijdragen. Dat alles zo snel voorbij was, is jammer. Het is een harde en meedogenloze wereld. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Het was erg verrassend en teleurstellend. Maar het zal een leerervaring zijn."

Vruchtbare samenwerking met Rafael Nadal

De 58-jarige Spanjaard Roig werkte jarenlang succesvol samen met Rafael Nadal. Dat was tussen 2005 en 2022. Dat duo won liefst 22 grandslamtoernooien. Daarna was Roig trainer van onder anderen Matteo Berrettini en Emma Raducanu, voordat hij in maart bij Mpetshi Perricard startte. Die samenwerking hield dus niet lang stand.

Nu moet Roig het gaan doen voor Swiatek. De Poolse voormalige nummer 1 van de wereld brak eind vorige maand met haar voormalige coach Wim Fissette, nadat ze werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Miami. De 24-jarige tennisster is momenteel de mondiale nummer 4 en won in haar carrière zes grandslamtitels. Dit seizoen kwam ze op nog geen enkel toernooi verder dan de kwartfinales.