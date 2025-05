Frauduleuze tennislegende Boris Becker blikt terug op 'nachtmerrie' achter de tralies: 'Ik had dat nodig'

De inmiddels 57-jarige tennislegende Boris Becker moest wegens fraude de gevangenis in. Recentelijk heeft hij zich openhartig uitgelaten over hoe zijn tijd achter de tralies in 2022 hem heeft veranderd.

Becker werd beschuldigd van het verduisteren van bezittingen, het niet openbaar maken van zijn vermogen en het verbergen van schulden. Hij had 3 miljoen pond geleend van de Britse privébank Arbuthnot Latham en betaalde dit niet terug, waarna hij persoonlijk faillissement aanvroeg.

Nadat ontdekt werd dat Becker meer dan 2,5 miljoen pond had verborgen om schuldeisers te ontlopen, werd hij veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf, waarvan hij acht maanden uitzat.

'Veel fouten gemaakt'

Drie jaar na zijn vrijlating blikt de voormalige toptennisser in een interview met El Mundo terug op zijn tijd in de gevangenis.

"Het is een periode waar ik liever niet te veel over uitweid. Ik was soms bang en heb betaald voor mijn fouten, maar ik heb altijd meer geleerd van mijn nederlagen dan van mijn overwinningen. Dat gold voor mijn tenniscarrière en dat geldt ook voor mijn leven. Zelfs in de gevangenis. Als je zoveel succes hebt als ik, ga je ervan uit dat je altijd zult slagen, dat je onkwetsbaar bent."

De zesvoudig Grand Slam-winnaar vervolgde: "Maar zo werkt het niet. Ik moest leren dat de meeste mensen niet winnen, dat het leven hard is. Zo'n harde klap als een gevangenisstraf was het wake-up call dat ik nodig had om te veranderen. Het heeft me een veel beter mens gemaakt dan ik was voordat ik de gevangenis inging."

Nachtmerrie

"Ik heb een nachtmerrie meegemaakt, maar nu heb ik vrede. Ik leef niet in het verleden. Mijn overwinningen en nederlagen doen er nu niet meer toe. Het is 2025 en ik verspil mijn tijd niet aan het terugkijken naar oude tenniswedstrijden. Sterker nog, fans en journalisten vragen me weleens naar finales die ik me niet eens meer kan herinneren", aldus de Duitser.

"Ik vond het lastig om mijn plek te vinden na mijn tenniscarrière. Ik heb fouten gemaakt, moeilijke tijden doorgemaakt en nu ben ik gelukkig. Ik wil alleen nog maar denken en praten over het heden en de toekomst", voegt de olympisch dubbelkampioen van 1992 in Barcelona toe.

Omringd door moordenaars

Eerder vertelde de Duitser al dat hij het heel zwaar had in de gevangenis. "Ik was omringd door moordenaars, drugsdealers en verkrachters. Ik moest vriendschappen sluiten met de stoere jongens om me te beschermen. Het was elke dag vechten om te overleven", zo vertelde Becker aan de BBC vlak na zijn vrijlating.

Fraaie statistieken

Boris Becker won in zijn carrière zes Grand Slam-titels: Wimbledon (1985, 1986, 1989), Australian Open (1991, 1996) en de US Open (1989). De Duitse tennisser vergaarde 49 ATP-titels en stond een geruime tijd bovenaan de wereldranglijst.