Frustraties nemen de overhand bij toptennisser Tallon Griekspoor na pijnlijk verlies in Rome

Het prestigieuze Italian Open zit er na twee rondes op voor de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor. Op het gravel van Rome was hij (opnieuw) niet opgewassen tegen de jonge Fransman Arthur Fils: 2-6, 2-6.

De openingsset ging tot halverwege gelijk op, maar toen Fils op 2-2 een break forceerde ging het rap. Hij won daarna acht games op rij, waardoor hij op een comfortabele 4-0 voorsprong kwam in de tweede set. Toen de Nederlander voor de vierde keer op rij gebroken werd, kwam alle frustratie eruit. Eerst gooide hij zijn racket op de grond, daarna ging hij met zijn voet op het blad staan en brak hij hem doormidden.

Griekspoor herstelde de schade nog enigszins, door bij een 5-1 achterstand een matchpoint weg te werken. Alleen een game later was het alsnog einde verhaal. Griekspoor keert dus huiswaarts en Fils speelt in de derde ronde tegen landgenoot Alexandre Muller of de Griek Stefanos Tsitsipas.

Tweede confrontatie op gravel in korte tijd

Een dikke maand geleden stonden beide tennissers ook al tegenover elkaar, toen op het masterstoernooi van Monte Carlo. Die ontmoeting was veel spannender dan die in Rome. Griekspoor won destijds de openingsset via een tiebreak, maar boog alsnog door sets 2 en 3 te verliezen. In het slot van die partij sloeg Griekspoor ook al zijn racket stuk.

Toptennisser Tallon Griekspoor vergooit unieke kans in slijtageslag met wereldtopper Tallon Griekspoor mocht voor de wedstrijd serveren, maar verloor alsnog van wereldtopper Alexander Zverev. Het lukte de beste tennisser van Nederland niet om opnieuw te stunten tegen de nummer drie van de wereld. De wedstrijd op het ATP-toernooi van München eindigde in een spektakelstuk: 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6

Het gravelseizoen begon goed voor de Nederlander, met een finaleplek op het ATP-toernooi van Marokko. Zijn eerste op die ondergrond. Uiteindelijk verloor Griekspoor na twee tiebreaks van de Italiaan Luciano Darderi. Aan het einde van de maand begint Roland Garros, dus mogelijk komt hij nog ergens in actie om verder te oefenen op het gravel.

Alleen Jesper de Jong nog over

Jesper de Jong is de enig overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij staat zaterdag in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Bij de vrouwen verloren eerder Suzan Lamens en Arantxa Rus.