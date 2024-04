Geen stunt voor Tallon Griekspoor: Nederlander verliest na comeback van nummer elf van de wereld

Tallon Griekspoor was dichtbij een prachtige overwinning op Alex de Minaur, de nummer elf van de wereld. Bij het ATP-toernooi van Monte Carlo werd het in de tweede ronde echter een nipte nederlaag voor de Nederlander. Hij verloor met 2-1 in sets.

Griekspoor bood De Minaur uitstekend partij op woensdag. De eerste set werd overtuigend gewonnen door de Nederlander (6-2). De set daarna ging in dezelfde cijfers naar de Australiér. Die trok in de derde en beslissende set uiteindelijk aan het langste eind: 6-3.

In de eerste ronde rekende Griekspoor, die 26e staat op de wereldranglijst, nog af met de Duitser Dominik Köpfer (2-1). De Minaur bleek echter te sterk in Monaco. Hij maakt zich nu op voor de achtste finales van het ATP-toernooi, waar hij het opneemt tegen Alexei Popyrin.

Toch nog een prijs in Monaco?

Ondanks zijn uitschakeling zit het avontuur voor Griekspoor er nog niet op in Monaco. Hij komt later vandaag nog in actie in het dubbelspel. Samen met de Pool Hubert Hurkacz treft hij een Argentijns duo in het dubbeltoernooi.