Roland Garros kende dit jaar heel veel verrassingen en de grootste van allemaal was de Poolse Maja Chwalinska. De nummer 114 van de wereld plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en bereikte daar donderdag zelfs de finale. Daarin verloor ze echter van Mirra Andreeva. Desondanks kan ze zich troosten met een torenhoog bedrag aan prijzengeld.

Chwalinska is een generatiegenoot van Iga Swiatek en samen haalden ze in 2017 zelfs de dubbelfinale van het juniorentoernooi op de Australian Open. In de jaren daarna bleek er echter een groot verschil tussen beide speelsters te zitten. Swiatek won zes grandslamtitels, waarvan vier op Roland Garros, en stond ook een tijd op de eerste plek van de wereldranglijst. Ondertussen lukte Chwalinska vooralsnog niet eens om de top 100 van de ranking te bereiken.

Sprookje op Roland Garros

Daar gaat na haar geweldige run in Parijs echter verandering in komen. De nummer 114 van de wereld plaatste zich voor het hoofdtoernooi van Roland Garros door in de laatste kwalificatieronde van de Nederlandse Suzan Lamens te winnen. Daarna leek ineens alles te lukken, want na zes zeges op rij stond ze voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi.

Ze maakt in elk geval een reuzesprong op de wereldranglijst. Chwalinska zal aanstaande maandag de nieuwe nummer 21 van de wereld zijn. Een sprong van ruim 90 plekken dus. Als ze de titel had gewonnen, zou ze zelfs bij de top 15 van de wereld horen.

Het waren bizarre weken voor Chwalinska, die nu dus al bijna drie weken in Parijs vertoeft. Dat zorgde nog voor de nodige problemen, want na haar zege in de derde ronde liet ze optekenen dat ze niet wist of ze genoeg geld zou hebben om de kosten voor een langer verblijf in de Franse hoofdstad te betalen. Gelukkig sprong een sponsor van Swiatek bij en hoefde ze zich daar geen zorgen over te maken.

Meer prijzengeld dan in haar hele loopbaan

Ondanks dat Chwalinska verloor verdiende ze een bizar bedrag aan prijzengeld. De 24-jarige Poolse mag maar liefst 1.4 miljoen euro bijschrijven op haar rekening. Als ze gewonnen had was de bedrag nog twee keer zoveel, namelijk 2.4 miljoen euro.

Dat bedrag is overigens meer dan Chwalinska in haar hele loopbaan vóór Roland Garros heeft verdiend. De Poolse ontving volgens de officiële website van de WTA namelijk 864.030 Amerikaanse dollars. Omgerekend is dat 744.240 euro. Chwalinska heeft in één toernooi dus meer bij elkaar geslagen dan in de eerste jaren van haar loopbaan. Als verliezend finalist verdiende ze dus bijna twee keer zo veel als in haar hele carrière.

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